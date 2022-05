Un total de 24 vinos de la DO Rías Baixas consiguen premio en el XX Concurso Internacional Bacchus

La DO Rías Baixas ha conseguido un importante palmarés en los Bacchus 2022, con 24 marcas galardonadas. En este certamen uno de los vinos del sello de calidad de la añada 2021 fue premiado con el Gran Bacchus de Oro (con una puntuación superior a 93) y otros 16 recibieron el Oro (con calificaciones superiores a 89 puntos): 14 son de la añada 2021, uno de la 2016 y otro de la 2020. Además, siete marcas fueron galardonadas con la Plata (con puntuaciones entre 85 y 89 puntos) del siguiente modo: cuatro de la añada 2021, uno de la 2020, otro de la 2017 y uno de la 2015.



Además, la denominación participó en la tradicional cena del certamen, organizado por la Unión Española de Catadores (UEC), en la que estuvieron presentes 28 de sus marcas. La cita se desarrolló en el hotel Urban de Madrid y a ella asistió el secretario del Consello Regulador, Ramón Huidobro.









Más de 1.700 participantes





El XX Concurso Internacional de Vinos Bacchus se celebró en las instalaciones del Casino de Madrid. Un total de 1.741 vinos procedentes de 16 países participaron en esta edición de un concurso que está considerado como el de mayor relevancia vitivinícola del país. De este total, 64 marcas son de la DO Rías Baixas.



Las muestras fueron valoradas por un jurado compuesto por 80 catadores internacionales. Entre ellos se encontraban nombres propios de la sumillería internacional como el esloveno Raimonds Tomsons, nombrado mejor sumiller de Europa y Asia (2017); los italianos Eros Teboni, mejor sumiller del mundo por la World Sommelier Association (2018) y Francesco Marzola, mejor sumiller de los países nórdicos (2019); el francés Paul Robineau, Executif Head Sommelier de las Masisons Taillevent; el griego Georgios Iordanidis, Head of Wines en Annabel’s Londres; el lituano Martynas Pravilonis, Head Sommelier del Grand Hotel Kempinski Vilnius; o el Masters Sommelier Piotr Pietras MS, participaron en esta vigésima edición compartiendo cartel con seis Masters of Wine como el estadounidense David Forer, el finlandés Pasi Ketolainen, la noruega Aina Mee Myhre, el hispano alemán Andreas Kubach o los ingleses Mike Best y James Doidge. No faltaron a la cita líderes de opinión internacional como Spike Huisman (Paises Bajos), Ketil Sauer (Dinamarca), Juan Carlos Rincón (Colombia), Valeria Tenison (Rusia), Rocio Amador (México) o Edita Durcova (Eslovaquia). No falto una importante representación nacional con relevantes profesionales como Santiago Rivas o Salvador Manjón; enólogos como Ignacio de Miguel, José Hidalgo Camacho o Maite Sánchez, o sumilleres como Dani Poveda, entre otros.



Promovido por la UEC, este importante certamen internacional está auspiciado por la Organización Internacional de la Viña, la Federación Mundial de Grandes Concursos de Vinos y Espirituosos (Vinofed), entre otras, y cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Agricultura.