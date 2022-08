Un total de 44 bodegas levantan hoy la persiana de las casetas del Albariño

La LXX Festa do Albariño vivirá hoy otra jornada de especial relevancia: la inauguración de las casetas de degustación popular en A Calzada, a las 13:30 horas. El acto es uno de los más esperados porque se trata de uno de los epicentros de la celebración y hace dos años que no se montan por la pandemia. Está prevista la presencia del conselleiro de Medio Rural, José González Vázquez, y la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, entre otras autoridades, encabezas por el alcalde Samuel Lago, y el presidente del Consello Regulador de la DO Rías Baixas, organizador de este espacio. Además, en la programación municipal de hoy se ofrecerá uno de los conciertos más esperados, el de Beny Jr y Morad (22 horas), que agotaron las dos tandas de entradas puestas a la venta hace semanas. Todo ello con el permiso de Tanxugueiras, que ayer llenó Fefiñáns.





La actuación tenía entrada gratuita porque forma parte del programa Musigal de la Diputación y cuatro horas antes de la hora de inicio ya había colas para garantizarse un hueco y disfrutar también de la banda Irevire, que actuó de telonera. Además, en esta edición los conciertos tienen aforo limitado a unas 4.000 personas y la plaza está vallada para controlar los accesos, así que el propio Concello lleva varios días advirtiendo de la necesidad de acudir con antelación suficiente. Ayer también tuvo lugar la actuación de una de las orquestas con más seguidores del momento, El Combo Dominicano.





Programa para hoy

En el resto de escenarios, la animación musical de hoy correrá a cargo de Leda Atomática (20:30 horas, Alfredo Brañas) y Marbella (23 horas, Praza do Concello). Además, el “Albariño Miúdo” ofrecerá para el público infantil y familiar el espectáculo de música, clown y teatro Píscore (20 horas, Parque de Torrado) y también volverán los juegos tradicionales al Consistorio.





En A Calzada no faltará la música de pasacalles y charangas. Las 42 casetas permanecerán abiertas hasta el domingo con la oferta de 44 bodegas de vinos monovarietales, espumosos y otras elaboraciones. El precio mínimo será de 2,5 y 10 euros por copa y botella, respectivamente, pero este puede aumentar si se elige algún marca de la casa más especial. El horario de apertura será de mediodía y hasta las tres de la madrugada.





Un año más, el Consello Regulador de la DO también ofrecerá su Túnel del Vino, un espacio donde realizar una cata más pausada y con la guía de sumilleres profesionales. Se trata de una buena oportunidad para hacer un repaso por el trabajo que está haciendo el sector en diferentes elaboraciones y uvas amparadas. La entrada tiene un coste de 15 euros y se inaugura mañana.