Las trabajadoras de Ribadumia no reciben réplica de DomusVi y estudian sus próximos actos de protesta

La primera concentración de las trabajadoras de la residencia geriátrica DomusVi de Ribadumia reunió ayer a una treintena de persona. “Seguramente” le sigan otras con el objetivo de hacer reaccionar a la empresa ante sus demandas porque de momento no ha contactado con ellas. La plantilla espera que lo haga y “poder chegar a un acordo” sobre el calendario de trabajo, pues denuncian que realizó cambios de manera unilateral y esto “empeorou” su situación, pero sobre todo provoca un “incumprimento” de los periodos de descanso legales, el cómputo de jornada anual y la compensación por festivos trabajados. Además, defienden que tenían que haberlo negociado con los empleados.



En opinión del responsable de CIG-Servizos de Pontevedra, Iván Veiga, DomusVi querrá solucionar la situación antes de tener que acudir a los juzgados. No obstante, seguirán adelante con el conflicto colectivo que han presentado ante la justicia y “seguramente” con concentraciones como la de ayer, aunque todavía no han decidido las fechas ni la ubicación, pues no descartan cambiar a un escenario más visible. La de ayer fue delante de las instalaciones.



Las trabajadoras también han censurado otras condiciones como que la “maioría” del plantel de 70 personas “está por debaixo do Salario Mínimo Interprofesional” y que habría hasta “4.000 euros de diferenza ao ano” entre el salario de una empleada en esta empresa privada frente al mismo puesto en una pública. De hecho, desde el sindicato también hicieron un llamamiento a las administraciones, para que “tomen cartas no asunto para rematar con estas desigualdades”, pues consideran que “faise imprescindible cambiar o modelo privatizador da Xunta”.