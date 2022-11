Tramitan una regularización de zonas y la ampliación del polígono de Cabanelas

El Concello de Ribadumia tramita una modificación de su Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que permita tanto la ampliación del polígono industrial de Cabanelas, como la regularización de algunas de sus zonas, desarrolladas con posterioridad a la aprobación de la norma de ordenación.





Se trata de la modificación puntual número 5 del PXOM, que ya ha superado el trámite ambiental en la Xunta de Galicia. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ha emitido el informe ambiental estratégico, que concluye que no es necesario un trámite más largo, como sería la evaluación ambiental estratégica. No es necesario, resuelve la Consellería, en tanto este cambio urbanístico en Ribadumia no prevé “efectos ambientais adversos significativos”.





Los cambios en el polígono

El objetivo de esta tramitación es ampliar el polígono de Cabanelas en el extremo noreste, incluyendo trece parcelas situadas entre la Rúa da Horta y un camino vecinal, que comprenden 11.446,93 metros cuadrados de terreno clasificado como suelo rústico. También se adecuará y ampliará la citada calle, que da frente al ámbito de crecimiento del parque, definiendo tanto viales como aparcamientos. La ampliación servirá para atraer nuevas industrias, en un parque empresarial cuya ocupación actual es de un 82 %.





Además de la ampliación, se tramita el reconocimiento de un tramo de la Rúa Grenla que se ejecutó con posterioridad al PXOM, un vial que facilita la circulación de vehículos pesados. También se reconocerá o legalizará una zona de aparcamiento existente en la zona central del polígono, con 37 plazas.