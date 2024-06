Trasnos do Salnés celebra su fiesta motera en Ribadumia con exhibición del piloto Rui Armada

El motoclub Trasnos do Salnés celebra entre hoy y mañana su XII Concentración Motera en Ribadumia. Un completo programa de fiesta y exhibición que contará con la presencia del joven piloto portugués de freestyle Rui Armada, quien realizará una demostración de Stunt. Ofrecerá dos pases el sábado, a las 20:45 horas y a las 23:30 horas.



La celebración empezará hoy con la apertura de las inscripciones, las cuales pueden hacerse en taquilla, por 35 euros (la anticipada es de 30 euros), aunque el registro también puede realizarse el sábado a las 16 horas. En esta primera jornada también habrá actuaciones con Claxxon, con los temas de su gira Rock Trail, y de la disco móvil de Due.



El día grande, mañana, el programa arrancará a las 10 horas con el comienzo de la concentración motera en sí y a continuación se realizará una divertida búsqueda del tesoro. Después de la comida, la cita seguirá con una ruta por la comarca de O Salnés e incluirá una “pinchada” para los asistentes. La salida será a las 17:30 horas.



Trasnos do Salnés no ha dejado ningún detalle al azar y después ofrecerá una degustación de jamón y juegos populares en el recinto de la concentración, en la carballeira de Barrantes. Después del primer pase de la exhibición de Rui Armada se entregarán los trofeos y regalos y el día terminará con un concierto de Gin Toni´s y la discoteca móvil hasta la madrugada. No obstante, los inscritos aún podrán disfrutar el domingo de un almuerzo de confraternidad.

El motoclub presentó ayer esta nueva cita en compañía de autoridades como el alcalde, David Castro.