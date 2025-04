Treixadura actuará en la Festa do Albariño

Las primeras actuaciones musicales previstas para la Festa do Albariño de este año empiezan a desvelarse. Así pues, Treixadura, un referente de la música tradicional gallega, tocará en la cita enogastronómica. No será, no obstante, la primera vez que Treixadura actúe en la celebración cambadesa —catalogada de Festa de Interés Turístico Internacional— al ya haber llenado Fefiñáns en las ediciones de 2015 y del 2019. No en vano, la agrupación cuenta con un buen número de seguidores en la zona y cuenta entre sus miembros fundadores con el cambadés Xaquín Xesteira, un clásico de la música folk y que también actuó en el año 2018 junto a sus dos hijos –Anxo y Roi– para acompañar a la agrupación Xironsa y el artista vasco Kepa Junkera.



La actuación de Teixadura en el Albariño forma parte del programa +Música de la Diputación, que fue presentado la semana pasada y que llevará a grupos y artistas gallegos a diferentes festividades y eventos de la provincia. El objetivo es el de promocionar la cultura gallega y dar impulso a grupos no solo que acaban de empezar, sino que también están consolidados en el panorama actual. Precisamente, bajo este mismo programa el Concello fichó en la última edición al grupo muradano The Rapants, que conquistó con su “bo rollo” y frescura la Praza de Fefiñáns y que este año estará en las fiestas de Santa Rita, en Vilagarcía, y de la Romaría Vikinga de Catoira a través del Festival VikingMusic, el sábado 2 de agosto.



Así pues, Treixadura acompañará este año en el cartel del Albariño a la Banda de Música de Castrelo y la orquesta Panorama, ya desvelados, aunque desde el Concello mantienen bajo estricto secreto el contenido del resto de programa, así como la distribución de las actuaciones.



Lo cierto es que el de Treixadura será un concierto especial, pues celebran este año su 35 aniversario. La formación, nacida en Redondela en 1990 con artistas de diferentes partes de Galicia, cuenta con ocho álbumes, el último publicado en 2022. Precisamente, recientemente publicaron en las plataformas digitales “Unha noite non é nada” (2003), “Vendima tarda” (2015) y “Camiño longo”, los tres trabajos discográficos que faltaban por publicar digitalmente y cuya noticia fue ampliamente celebrada por sus fans. Asimismo, anunciaron a través de sus redes sociales que ya están manos a la obra para la creación de nuevas piezas musicales, que prometen ver la luz en este año 2025, por lo que quizás algunas de estas canciones puedan resonar en la Praza de Fefiñáns este verano.