Tres médicos se incorporarán de manera inmediata en los centros de Baltar y Vilalonga

El Concello de Sanxenxo ha anunciado la incorporación de manera inmediata de tres de los cuatro médicos que aspiraba a contratar para reforzar el servicio durante los meses de verano en los centros de salud de Baltar y Vilalonga.





La llegada de los facultativos se realiza a través del convenio firmado entre el Gobierno local y el Sergas, que incluye el pago de los gastos de vivienda de los profesionales durante los meses que ejerzan en el municipio.





El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, ha explicado que Sanidade le había trasladado las incorporaciones en la mañana de ayer y señaló que “queda unha vivenda libre e agardamos que se poida ocupar o antes posible”.





Además, el regidor ha lamentado los plazos del proceso que se requiere para convalidar las credenciales de los profesionales. “Para un médico que vén de fóra de Galicia tárdase un ano en que lle convaliden o título”, resaltó.





Por otro lado, manifestó su confianza en el curriculum de los médicos que empezarán a trabajar en los próximos días. “Puiden falar com algún e vin que teñen moi boa formación. Xa me gustaría que quedaran aquí eses médicos despois do verán”.





Falta de personal

Martín también se refirió al problema general para cubrir la escasez de personal señalando que “hai unha falta de médicos en toda España porque se fixeron as cousas mal por parte de todos no pasado, ademais de que non se calibraron ben estes temas”.





Tras las críticas al Sergas y al Concello desde los partidos de la oposición en el Parlamento y otros colectivos al optar por la vía de ofrecer vivienda gratuita a los profesionales, indicó que “vimos a posibilidade de que viñeran médicos desta forma e paraceunos unha boa cousa. De feito, estanme chamando doutros municipios da costa española”.