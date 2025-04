El TSXG desestima el recurso de apelación de una pareja por unas obras en Sanxenxo calificadas de ilegales

La Sala de lo Contencioso número 2 del Tribunal de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimando el recurso de apelación de una pareja contra la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (UGLA), con motivo de un fallo anterior dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra, que calificaba unas obras que estaban realizando en el municipio de Sanxenxo como ilegales y que debían ser demolidas.



La sentencia del Juzgado de Pontevedra establecía que las obras que los recurrentes estaban llevado a cabo no son legalizables por ser incompatibles con el ordenamiento urbanístico. Además, teniendo en cuenta la Ley de Costas, los trabajos no respetan la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y no contaban con la autorización del órgano competente.



Por su parte, la pareja alegó que existía un documento referente al año 2007 que sí permitía la realización de obras en la zona. Asimismo, expusieron la posibilidad de hacer una demolición parcial de las obras, petición que fue anulada puesto que la situación de ilegalidad urbanística afecta a la totalidad de los trabajos.



De esta forma, el TSXG ha desestimado el recurso de apelación e impuestos unas costas de 1000 euros.