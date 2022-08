El Túnel se incorpora a la LXX Festa do Albariño como un espacio para repasar lo último de los “vinazos” Rías Baixas

El Túnel del Vino se incorporó ayer a la programación de la LXX Festa do Albariño. Se trata de un escaparate del trabajo que realiza el sector y un espacio donde probarlo de manera más pausada respecto a la degustación popular de A Calzada. Esta undécima edición arrancó con gran afluencia y entre los asistentes había fieles como el gaditano Chiqui Santiago, que asiste desde hace ocho años para hacer un repaso de los “vinazos” de la DO Rías Baixas. Además, el panel de cata del concurso realizó la primera evaluación de los 54 vinos entre los cuales se elegirán las medallas de Ouro, Prata e Bronce de la fiesta.





El tiempo sienta a la de 2021

En esta ocasión, la oferta del túnel es de 153 marcas de 54 bodegas diferentes y repartidas en 14 mesas, agrupadas por temáticas. No faltan de la añada actual (2021) que, en el caso de los albariños, “está mellor agora que hai uns meses, cando os probei por primeira vez. Son máis ácidos que outros anos, pero tamén é certo que co paso deste tempo son máis fáciles de beber e teñen unha acidez máis integrada”, expuso Fernando Acosta, un enólogo cambadés que actualmente trabaja fuera de Galicia, pero que aprovecha sus vacaciones para disfrutar de la familia y la fiesta cambadesa.





El sumiller Sebastián González, que ofrece el soporte profesional en el salón Peña, detalló que también se ofrecen 12 referencias de espumosos, 11 de tintos y ejemplares de añadas anteriores, siendo la más antigua de 2013, y otras vinificaciones especiales de crianza sobre lías, barrica... Y todos ellos a la “temperatura correcta”, garantizó.





La cita está organizada por el Consello Regulador de la denominación precisamente para obtener un “conocimiento más profundo” del universo Rías Baixas “sin prisa y con sosiego. Es un espacio de promoción único y excelente en contraposición con A Calzada, lugar para la camaradería, las reuniones de amigos...”, explicó su presidente, Juan Gil de Araújo. Estuvo acompañado por autoridades de la Xunta y de la Diputación y el Concello, estas últimas representadas por sus responsables de turismo, Ana

Laura Iglesias y Milagros Martínez, que acudió junto a la edila de Igualdade, Fátima Abal.





Cada año gana más adeptos, como Manolo González y su mujer, que acudían por primera vez desde Ribeira en busca de “descubrimentos”, Y es que no solo es un lugar para profesionales, está abierto a cualquier amante de estos vinos, entre los que se incluye Emma Castro. “Son muy fan del albariño y a lo mejor no soy objetiva, pero hay un nivel extraordinario. No me extraña que los Rías Baixas tengan tanto tirón en todo el mundo”, declaró esta ribadumiense, que es directora del departamento vinícola de la organización que defiende los intereses de las cooperativas en España.





Y entre los asistentes también había quien venía de lejos, como Chiqui Santiago. Hace ocho años que viaja a Cambados “solo para esto, somos amantes del vino y nos venimos directamente al túnel”. De hecho, tiene un blog llamado “El vino que yo me empino” y el evento le sirve para testar el trabajo de la DO, a la que precia mucho por sus “vinazos”, y descansar el paladar de los de su tierra, a los que también venera, pero que son diferentes porque “la uva palomino es más gruesa en boca”, explicó. No obstante, considera que un hermanamiento entre algunas opciones andaluzas, que comparten los efectos de la salinidad y otras cuestiones, “debería valorarse”, comentó con una sonrisa. También valoró positivamente la evolución del túnel: “Los primeros años no había tantas mesas ni barricas, ni lías...”.





Tampoco faltó la voz de la experiencia. El bodeguero Pepe Chaves, de la firma del mismo nombre y uno de los artífices de la DO, destacó que también es importante de “cara a que posibles clientes poidan ver as cualidades dos viños. Poden realizar unha cata con tranquilidade e apreciando os matices de cada un”.





El túnel permanecerá abierto hasta mañana y el programa lúdico para hoy incluye actuaciones de Amaia y La Montagne, en Fefiñáns, además de Los Lombardi, la fiesta Nortada Electrónica, La Oca Band, discoteca Impacto y Patty Difhusa (espectáculo circense), en otros escenarios.