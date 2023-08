El Túnel del Vino abre sus puertas y espera repetir el éxito del año pasado, cuando recibió a 400 personas

El Túnel del Vino de la Festa do Albariño abrió ayer sus puertas con el ofrecimiento de 164 marcas de 66 bodegas de la DO Rías Baixas y la asistencia del sumiller Sebastián González. Se trata de la duodécima edición de esta cita ya consolidad y que espera, por lo menos, mantener las buenas cifras del año pasado, cuando recibió a más de 400 personas. Es un espacio destinado a la cata más sosegada, a diferencia de A Calzada, y donde probar elaboraciones más selectas e innovadoras del sello de calidad, pero no solo para profesionales, también para quienes no tengan grandes conocimientos.



A la apertura acudieron el presidente del Consello Regulador, Isidoro Serantes, el alcalde, Samuel Lago, y el delegado de la Xunta Agustín Reguera y la diputada provincial Nava Castro, entre otras autoridades. Por un precio de 20 euros la entrada, se puede hacer un recorrido por una amplia variedad de Rías Baixas. “Es una oportunidad única”, apuntó Serantes, pues hay vinos de la añada 2022, espumosos y elaboraciones especiales que abarcan vinos sobre lías, en madera e incluso de parcelas o de fincas, todos ellos ordenados en mesas con sus fichas de cata.

Participantes de la primera jornada del Túnel del Vino de la LXXI Festa do Albariño

Cada participante dispondrá de un listado con las marcas y también lo podrá descargar en el móvil mediante un código QR. El horario de apertura de las instalaciones es de 11 a 15 horas y de 17:30 a 21:30 horas y el sábado solo de mañana.



El regidor se mostró satisfecho de que “algo que naceu como un experimento xa estea consolodidado”. También declaró que el primera día de la Festa do Albariño se desarrolló sin incidentes y cree que fue “un dos mellores arranques dos que tenemos constancia e veremos como evoluciona”.



Hasta allí también se desplazaron miembros del Capítulo Serenísimo y concejales como el de Cultura, Liso González, la opositora, Sabela Fole, y José Ramón Abal Varela, que tiene asignadas las funciones de edil de Enoturismo, entre otras cuestiones, pero sigue sin ejercer, esperando a firmar el pacto del cuatripartito.

Un numeroso grupo disfrutó del albariño en las casetas de A Calzada | Gonzalo Salgado

Además, ayer también empezó la evaluación de las 55 marcas presentadas a la Cata Concurso Rías Baixas Albariño, la Cata Prima, de la que saldrán 12. La derradeira tendrá lugar hoy y los ganadores de las medallas de Ouro, Prata e Bronce se darán a conocer en el Xantar del Domingo.



Mientras tanto, A Calzada sigue recibiendo gente y en los conciertos hoy es el turno de Zahara, con venta de entradas a siete euros en Ataquilla.com y que le coge el relevo a Justin Quiles. Además, en San Tomé tendrá lugar la Nortada Electrónica, para los amantes de la música dj, y no faltarán las verbenas.