El último Pleno de Sanxenxo despide a siete concejales y el PSOE reorganiza su estructura tras la renuncia de Marta Caneda

Las corporaciones de Sanxenxo y O Grove celebraron este miércoles sendos plenos extraordinarios para aprobar las actas de las sesiones anteriores y cerrar así el mandato 2019 - 2023.



Las corporaciones municipales volverán a reunirse este sábado - en Sanxenxo a las 12:30 horas - para celebrar las sesiones de investidura de los alcaldes, que se resolverán sin mayores sorpresas, repitiendo en el gobierno con mayoría Telmo Martín en Sanxenxo y José Cacabelos en O Grove, en este caso en minoría.



El Pleno grovense se saldó en poco más de tres minutos, mientras que el de Sanxenxo duró algo más por las despedidas de los concejales que no repiten. Una emocionada Vanessa Rodríguez Búa, portavoz de Ciudadanos, dedicó unas bonitas palabras a todos sus compañeros y personal municipal. “Me quedo con lo bueno. Agradezco la experiencia, todo lo aprendido y poder salir de aquí y pasear por Sanxenxo con la cabeza alta. En principio me voy, no se si volveré”.

Reorganización en el PSOE

También se rompió la socialista Marta Caneda en su hasta luego. “Voume pola miña vida. Este último ano foi complicado e teño que frenar, parar, descansar e deixar a política aparcada un tempo”. En este caso, Caneda, que volvió a salir electa en las elecciones municipales, será sustituida por el número 6 del PSOE, Fernando Otero, ante la renuncia también de la número 5, Rebeca Fernández.



Daniel Arosa, Jaime Leiro, y Sandra Fernández Agraso, agradecieron el trabajo del personal municipal y de los miembros de la corporación. Por último, el alcalde, Telmo Martín tuvo palabras de afecto para todos ellos l