Umia Vivo advierte del "progresivo deterioro" en los petroglifos de Outeiro do Cribo en Meis

La asociación Umia Vivo denuncia lo que considera un "progresivo deterioro e abandono" del entorno de los petroglifos de Outeiro de Cribo en Meis. El colectivo urge a las administraciones la ejecución de medidas para su preservación, incluida el anunciado proyecto de puesta en valor del yacimiento.

En una reciente visita al entorno, la endidad cultural y ambiental subraya el avance de la "maleza" y la "falta de sinalizacións" frente a los "repetidos anuncios e aparicións mediáticas prometendo intervencións".

En 2019, la misma asociación había formalizado reclamaciones a los presupuestos, solicitando "consignación para o coidado urxente do patrimonio arqueolóxico, como é o desbroce e sinalización dos petróglifos", un extremo que "contou no Pleno do 31-01-2020 co rechazo unánime dos tres partidos da Corporación". Así pues, consideran que "á deixación da Conselleria de Cultura hai que engadir o incumprimento polo Concello das súas promesas como é o caso do anexo de investimentos do orzamento municipal de 2022 no que consignaron unha partida por importe de 35.660 euros para a recuperación do petróglifo do Outeiro do Cribo". En este sentido, añaden que "nada fixeron incumprindo a promesa feita ao veciño Antonio Cores na homenaxe do ano 2022", el meisino que había cedido al Concello la parcela en la que se ubica el petroglifo, para poder proceder a su puesta en valor.

Dificultades catastrales y de financiación

Preguntada sobre la cuestión por este Diario, la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, señala que el Concello "seguiu e segue a traballar" en la consecución de este proyecto de mejora del entorno. No obstante, relata que se han encontrado con dificultades que fue necesario salvar. La primera, cuando ya metidos en el procedimiento de concesión de una subvención, descubrieron que "existe unha discrepancia entre a realidade física da zona e a catastral" que lastró el proceso.

Así fue cómo, lo que parecía de entrada un único terreno sobre el que se encuentra el yacimiento, sobre el papel ha resultado que "había máis propietarios", "catastralmente ocupan parte doutra parcela tamén". "Tivemos que localizar a estes outros titulares", que no resultaron ser de Meis.

Finalmente, una vez encontrados, "conseguimos que firmaran tamén a cesión". A partir de aquí, el Ayuntamiento ha podido continuar con los trámites para poder obtener fondos con los que financiar el proyecto. Obtan a una subvención, pero "é de carácter anual ", de modo que, aclarada la cuestión de la titularidad, "houbo que agardar" a la nueva convocatoria, añade la socialista.

Confían en que el proyecto, realizado con el concurso de técnicos de la Diputación, pueda finalmente salir adelante. Este incluye limpieza, mejora de accesos, vallados, puesta en valor e incluso nuevas prospecciones, porque los especialisas creen que puede haber más piezas patrimoniales enterradas.

A más largo plazo, se planea un anteproyecto para crear una especie de ruta circular por otros elementos de interés en la zona, como unas mámoas.

Más cuidados

En cualquier caso, desde Umia Viva subrayan que "estamos ante un dos exemplares singulares de laxe con gravados, pero entendemos que a posta en valor do petróglifo non precisa un orzamento tan elevado nin de pasarelas", valoran sobre el proyecto anunciado en su día. Además, entretanto, cree que "o Concello como medida urxente debe compartir o orzamento para o patrimonio arqueoloxico co coidado básico do maior número posible de outros xacementos arqueolóxicos dun concello con alomenos 48 elementos catalogados".