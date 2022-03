Meis prepara un proyecto para poner en valor el entorno arqueológico de Outeiro do Cribo

El Concello de Meis y la Diputación trabajan de la mano para poner en valor el entorno arqueológico de Outeiro do Cribo, zona donde hace unos meses aparecieron nuevos petroglifos y una mámoa, hasta entonces no catalogados.



La alcaldesa, Marta Giráldez, explica que el Ayuntamiento ha recibido una subvención provincial, “a segunda máis importante na provincia” en esta materia para poder financiar una parte del proyecto. El resto lo aportará el Concello.









El proyecto





La idea es “mellorar o entorno de Outeiro do Cribo”. Se prevén limpiezas y desbroces, vallado protector, mejora del acceso y rampa que sube del camino, así como más elementos protectores y de puesta en valor del patrimonio. Los técnicos que ya han preparado el anteproyecto de actuación proponen además hacer excavaciones, porque creen que debajo de los restos encontrados podría haber otros.



Para ello será también fundamental otra buena noticia para los bienes arqueológicos del municipio: La cesión en favor del Concello, completamente gratis, de la parcela donde se encuentran estos restos, por parte de su propietario particular. La alcaldesa agradeció el gesto, destacando que “é algo que pasa poucas veces”.



La ayuda aprobada para Meis es de unos 40.000 euros. En cuanto al estado de la tramitación, la alcaldesa indicó hace unos días que el Concello está a la espera de recibir un informe definitivo sobre el conjunto.



“En cando teñamos o visto bo, emezaremos a traballar cos arqueólogos, sempre coa aprobación dos técnicos da Deputación de Pontevedra e do Concello de Meis”, explicó, subrayando que toda la actuación deberá ser plenamente respetuosa con los elementos a proteger, tanto desde el punto de vista patrimonial como paisajístico.