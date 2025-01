Unas Bodas de Oro muy especiales para la familia de Manuel Castro y Emilia Carballa

En casa de los Castro Carballa están hoy de celebración. Sus cabezas de familia cumplen 50 años de matrimonio y a la espera de poder juntarse todos sus parientes más cercanos para brindar por otros tantos, les quieren enviar un mensaje especial de felicitación porque un “aniversario é un momento para celebrar as alegrías de hoxe, as memorias de onte e as esperanzas do mañá”.



Manuel Castro Gondar y Emilia Carballa Limeres se casaron tal día como hoy de 1975, cuando apenas rondaban los veinte años de edad. Establecieron su residencia en la parroquia de Castrelo de donde es él –ella es vecina de Nantes (Sanxenxo)– y gracias a su destreza como profesional de la albañilería – “é moi bo”– pudieron tener un hogar a su gusto, en el que la familia pronto empezó a crecer.



Fruto de su matrimonio nacieron dos hijos, Rafael y Manuel, que les han dado la alegría de tres nietos: Gabriela, Fabio y Sofía. Y ante una fecha tan especial, todos ellos han querido desearles lo mejor, junto con su querida sobrina Mari Cruz. Juntos han rescatado algunas de las imágenes de aquel día de celebración en el que los novios brindaron con sus galas de recién casados por un próspero y feliz futuro en común y juntos expresan su deseo de que estas Bodas de Oro sean las primeras de otras muchas, que “xuntos cumplan máis”.