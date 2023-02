Vales propone un concurso de ideas para los terrenos del frustrado centro comercial de Deiro

La candidata del PSOE de Vilanova, María José Vales, propone un concurso de ideas para buscar un uso a los terrenos que le corresponderían al Concello en el frustrado centro comercial de Deiro.

Además, quieren ver "con urxencia" en "que situación se atopan agora mesmo os terreos e promover actuacións reais, factibles, que sirvan para o desenvolvemento de Vilanova sen crear castelos no aire".

Los socialistas fueron especialmente críticos con este proyecto nunca ejecutado. Así, recordaron las "colas das persoas que estiveron, incluso á choiva, na campaña das eleccións municipais de 2011 para entregar os seus currículums", lamentan.

Ahora señalan que de todo aquello que quedó en nada, "existe unha zona de terreo recalificada no lugar", donde se pretendía lo que tildan de "pelotazo", "pagando as expropiacións a precios ínfimos para despois darlle categoría ao terreo e beneficiar así a unha empresa que logo caeu en bancarrota", indican. "Nunca máis se volveu a falar disto". Dijeron desconocer "no seu momento o interés de Durán", "pois o beneficio que se pretendía a costa de prexudicar aos seus veciños nunca quedou claro".

En todo caso, insisten en que es tiempo de buscar un uso y aprovechamiento de este suelo.