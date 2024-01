Un vecino reivindica la propiedad del terreno de Alexandre Bóveda y el Concello de O Grove ratifica la compra

El día elegido por el alcalde de O Grove, Jose Cacabelos, para anunciar la compra del terreno que el Concello acondicionará para aparcamiento público entre la Rúa do Sol y Alexandre Bóveda podría llevar a pensar en que se trataba de una inocentada, como muchos vecinos comentaban el pasado 28 de diciembre, pero nada más lejos de la realidad. El Concello procedía ese mismo día a reunirse con el grupo Aliseda para efectuar ante Notario la compra de dicho terreno por 127.000 euros más IVA.



Sin embargo, todavía queda un cabo suelto, y es que un vecino, Juan Otero, alzaba la voz esta semana en redes sociales para reivindicar que el aparcamiento es de su propiedad. “Eu non sei se comprou ou non. Eu sei o que é meu. O Concello compraría parte a esa empresa pero a miña parte non”, asegura el afectado a este Diario. Asimismo, apunta, “o único que escoito é que me queren dar tres mil euros os da agencia polo aparcamiento e non sei porque o deles costa 120.000 euros” y afirma que “nadie veu a falar conmigo nin a explicar o que pasa. Eu teño os meus papeles e xa se mirará”, concluye Otero.

Protestas y carteles

Ante estas críticas, el alcalde José Cacabelos ratificó ayer la compra insistiendo en que “o Concello móvese por documentación. Temos un certificado do Rexistro da Propiedade de Cambados que confirma que o terreo é 100 % de Aliseda e libre de cargas”. En este sentido, señala que “é certo que cando se empezaron as negociacións con Aliseda apareceu un veciño que o único que fixo é protestar e a realidade é que a día de hoxe non temos documentación de que esta persoa ten algún vínculo con esta propiedade”.



“Parece ser que no seu día había un acordo cun promotor que quería facer unhas vivendas e cedía á familia propietaria o usufructo do garaxe da pranta baixa, pero eso non saíu adiante, o terreo estaba hipotecado e non se fixo fronte e por iso a entidade financiera o embargou, xestionado por Aliseda, que é con quen nós falamos e quen está acreditando que é propietario do suelo”, explica Cacabelos.



Asimismo, expone que el grupo estaría en un contencioso con el vecino porque “esta persoa exercía ahí unha actividade económica, como nos confirmaron algúns veciños que teñen pagado por deixar alí o coche e por eso nós lle pedimos que nos trouxera a contabilidade e os contratos cos veciños. Entendo que si ten o usufructo terá xustificantes de que realmente é o titular de esa explotación".



Cacabelos añade además que “non poño en duda nada, pode estar enfadado pero tiña que presentar a documentación ou o acordo de que o usufructo lle corresponde e nós pararíamos a negociación". “As protestas e os carteis amenazantes non nos valen”, reprocha el alcalde grovense.

Convencidos de la gestión

“Estamos convencidos da xestión feita porque nos avala a documentación e o Notario así o dixo. Si o veciño aporta documentación nos sentaremos a falar, e senon, ese solar é do Concello de O Grove e actuará como teña que actuar”, asegura Cacabelos.



En todo caso, la intención del gobierno local es crear un pequeño carril de circunvalación entre la calle Alexandre Bóveda y la Rúa do Sol y habilitar en torno a una docena de aparcamientos para aliviar la zona.