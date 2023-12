Los vecinos de Arra protestan por la instalación de una antena de telefonía y colocarán pancartas

La Asociación de Vecinos San Amaro de Arra y Catadoiro de Sanxenxo reunió esta tarde a los residentes afectados por la instalación de una antena de telefonía móvil muy próxima a las viviendas para acordar las medidas que van a llevar a cabo para exigir su paralización.



Más de 40 personas acudieron a la convocatoria de asamblea urgente en la que se analizó la problemática existente y se votó por unanimidad iniciar acciones para visibilizar su protesta. “Non estamos dispostos a deixar instalada a antena alí”, aseguró el presidente de la asociación, Juan Medrano.



De este modo, este martes colocarán pancartas en la zona donde ya han comenzando los trabajos de movimientos de áridos para la instalación. Según informan, el Concello habría paralizado este mismo jueves las obras al tener constancia de la falta de un papel para el permiso de su ejecución, por lo que ese mismo día acudió una patrulla de la Policía Local a dar el aviso a la empresa constructora, que el viernes por la noche retiró las máquinas de la zona. En todo caso, advierten los vecinos, “imos a estar preparados por si volven e temos que empezar a movilizarnos”.



Todo ello, eso sí, de manera pacífica, pero mostrando su rechazo a esta infraestructura que les preocupa por cómo pueda afectar a los vecinos de la zona. En todo caso, solicitan al Concello que, en el caso de no tener licencia, no la conceda para que esa antena no llegue a colocarse.

Uso del Priorato de Arra

Por otro lado, la asociación vecinal lamenta haber tenido que celebrar la reunión en el exterior del Priorato de Arra por no tener las llaves de acceso pese a tener uso prioritario del edificio, y sin embargo, si las tienen otras asociaciones culturales del municipio.