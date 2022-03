Vecinos de Montiño de Abaixo acusan al Concello de aplicar restricciones del tráfico sin aviso

Los vecinos del lugar do Montiño de Abaixo se quejan de la falta de información por parte del Concello de O Grove que decidió convertir en peatonal la calle Francisco Franco Calvete sin avisar a los residentes. Según explican los afectados, el pasado sábado 19 de marzo se encontraron con una “desagradable sorpresa” al ver como todos los vehículos que estaban aparcados en dicha calle, tenían en sus limpiaparabrisas las correspondientes denuncias de estacionamiento por parte de la Policía Local, por importe de 200 euros, y en ese momento se percataron de que el Concello había instalado en la entrada de la calle una señal vertical de “Zona peonil, agás usuarios de garaxes e servizos” con la señal R-308 de estacionamiento prohibido, la R-100 de circulación prohibida y la S-28 de zona residencial.





Los vecinos desconocen cuando fue instalada la señal que cambió el estatus de esta vía para convertirla en peatonal, “sen ofrecer, unha vez máis, unha alternativa de aparcamento para as prazas eliminadas”, y creen que el gobierno local actuó con “nocturnidade e alevosía”, sin consulta, aviso, ni comunicación a los afectados por esta decisión, “nin dos motivos que as xustifican”.





En este sentido, preguntan al gobierno local si los cambios corresponden al criterio de algún informe técnico o si por el contrario, son totalmente arbitrarios, ya que aseguran que, desde la reforma del primer tramo de la calle Alexandre Bóveda, gran parte del tráfico fue derivado hacia el barrio do Montiño de Abaixo, circulando por la rúa do Regato pese a las restricciones, para evitar subir por Rosalía de Castro hacia el “Cruce do Guarda”. Este incremento, añaden, conlleva más inseguridad al ser caminos sin aceras y por donde los vehículos circulan a velocidades inadecuadas, algo de lo que ya se han quejado al Concello y “nunca tomaron medidas”, afirman.





“Non interesa escoitar á xente”

Consideran que desde el gobierno meco “non cren na participación cidadá, nin en consultar cos veciños e veciñas e tampouco interesa escoitar a opinión da xente”, basando sus políticas en “todo para o pobo pero sen o pobo”, y piensan que no debería ser obstáculo, “se houbese vontade conciliadora” remitir una comunicación a los domicilios afectados antes de la instalación de la señal. Además, lamentan que “é unha verdadeira mágoa que non se trate igual a todos os veciños á hora de tomar este tipo de decisións, e que algunas rúas se inauguren e re-inauguren cada vez que se lles da un brochazo de pintura, con fotos na prensa e festas e a outras se lles pase o rodillo e despois o coche patrulla”.





También protestan por las sanciones de tráfico, ya que a su entender, el Concello prefiere “o escarmento económico como única acción”, y apuntan que “entendemos que nos tempos de apreturas económicas veñen moi ben os máis 1.000 euros facturados en denuncias na tarde do sábado 19 de marzo; pero hai máis formas de financiamento, sobre todo formas máis lexítimas que as que se empregaron neste caso”.





Con esto, piden al Concello de O Grove que se restituya la posibilidad de aparcar en la zona, aplicando medidas que faciliten la convivencia entre peatones y vehículos, y, en el caso de tener que regular malas prácticas, “se faga como é debido, e non cortando polo san”. Asimismo, solicitan que si se siguen eliminando plazas de aparcamiento, se habilite la misma cantidad de espacio alternativo en aparcamientos públicos y que desistan de este “modus operandi”, en el que los vecinos “só temos o triste papel de limitarse a acatar e pagar o pato en forma de sancións económicas”.





Finalmente, se ponen a disposición del ejecutivo de Cacabelos para reunirse y dar a conocer en detalle las necesidades do Montiño de Abaixo.