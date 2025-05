Los vecinos de Portonovo denuncian actos vandálicos en el mirador de A Peixeira

Los vecinos de Portonovo denuncian los actos vandálicos realizados en el nuevo mobiliario urbano del mirador de A Peixeira, aludiendo al desarme de los bancos recién instalados en el entorno.



Pese a mostrar en reiteradas ocasiones su descontento con las obras realizadas en la zona, los locales señalan que este no es el camino para manifestar su indignación y malestar, defendiendo la movilización pacífica de la ciudadanía. Según fuentes vecinales, los hechos ocurrieron durante la noche, sin la posibilidad de identificar a los autores de los actos, y el Concello ya ha tomado medidas anclándolos con hierros por el medio.



Sin embargo, a pesar de no apoyar los actos, los portonoveses revelan que los asientos establecidos no son los que les mostraron en un principio cuando se les presentó el proyecto del mirador. “O problema é que eses bancos non son os que estaban proxectados e, ademais, a normativa establece que os bancos teñen que estar pulidos”, afirman.



De esta forma, los vecinos de la villa marinera admiten sentirse una vez más engañados e ignorados, pese a mostrar en múltiples ocasiones su posición en contra del proyecto. “Parece que se están rindo de nós”, admiten.



Además, apuntan que “en tema de seguridade isto está fatal. Hai escaleiras que non teñen barandillas, sitios por onde se ve que una persoa cae con facilidade, sobre todo na parte de abaixo” y también critican que la nueva iluminación “deslumbra á xente e non se pode subir as escaleiras de noite”.



Por el momento, los vecinos anuncian que siguen a la espera de que el alcalde los cite para, por lo menos, poder abarcar la problemática de las plazas de aparcamiento suprimidas, aunque confiesan que tienen sus dudas de que eso vaya a pasar. “Dixo que nos iba a chamar para tratar o tema dos aparcamientos. Seguimos pendientes, pero hasta agora comunicación cero”.