Los vecinos ya pueden disfrutar de la renovada Plaza de Méndez Núñez

La Praza de Méndez Núñez estrena hoy una imagen completamente renovada tras las obras de humanización de este espacio emblemático que ahora pueden disfrutar los vecinos y vecinas de la villa de Portonovo.



El alcalde, Telmo Martín, acompañado de la teniente de alcalde, María López, el delegado de la Xunta, Luis López, y el jefe territorial de Medio Ambiente, José Manuel González, visitaron ayer la plaza en la que los operarios de la empresa adjudicataria remataban los últimos detalles para que hoy mismo se retome la normalidad y se reabra al tráfico la zona.



Estos trabajos suponen una inversión de 112.849 euros financiados en un 70 % por la Xunta de Galicia a través del Plan Hurbe y el 30 % restante, a través de fondos municipales. La actuación se llevó a cabó según el proyecto firmado por el arquitecto portonovés, Gabriel Alarcón y el alcalde señaló que “a mellora é evidente” e incidió en que con esta obra se potencia un “espazo histórico de Portonovo cumprindo con todos os parámetros de accesibilidade e facendo unha praza inclusiva”.



Y es que Martín subrayó que “unha das dificultades desta actuación era reducir a pendente e garantizar a accesibilidade universal con superficies podotáctiles que permitan o tránsito seguro a peatones con discapacidade visual”. En la misma línea, Telmo Martín aseguró que “respetamos a súa esencia ao empregar elementos nobles na súa construcción como a pedra, pero imprimímoslle un carácter innovador para que siga a ser punto de encontro das vindeiras xeracións”.



Por su parte, Luis López destacó la calidad del proyecto “moi acorde co espíritu do Plan Hurbe co que se trata de favorecer espacios con prioridade peonil”.



La movilidad peatonal se realizará a través de escalones y cuatro plataformas horizontales que atraviesan la plaza y dan acceso a las viviendas y locales de restauración de la calle. En cuanto al tráfico, los vehículos se mantendrán en la rúa da Marina como prolongación de la travesía de Santa Catalina.



La iluminación de la plaza se refuerza con una farola alta con cuatro puntos de luz para orientar la luz y mejorar la seguridad en esa zona. Además, se ha elegido el laurel árbol ornamental.