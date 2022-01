Vecinos de Raeiros se quejan de la falta de alumbrado público y el abandono total de la zona

Vecinos y hosteleros del lugar de Raeiros se quejan de los numerosos desperfectos y el estado de abandono que presenta la zona. Uno de los afectados, David Penedo, mostró este fin de semana en sus redes sociales un importante problema con el alumbrado público, y es que la carretera PO-317 estuvo completamente a oscuras durante las noches del sábado y del domingo. No es la primera vez que pasa, advierte, ya que llevan sufriendo mucho tiempo la falta de luz con farolas rotas o sin bombillas.



A parte de la inseguridad que esto provoca, se quejan también de la alta velocidad a la que circulan los coches por esa vía, lo que supone un grave riesgo para la seguridad vial. En este sentido, los vecinos de la zona se reunen hoy con el concejal de la parroquia de San Vicente, Juan Otero para trasladarse sus quejas y peticiones, entre ellas que se solicite a la Diputación de Pontevedra que se acondicionen pasos de peatones y medidas para rebajar la velocidad.



Asimismo, piden mayor limpieza en el lugar de Raeiros, y no solo de cara el verano, ya que actualmente presenta una imagen de “abandono total”, con basura en los arcenes y aceras destrozadas y llenas de maleza. También hacen falta más contenedores para los establecimientos de hostelería al no haber iglús para el vidrio ni tampoco contenedores amarillos para favorecer el reciclaje.