Vecinos de San Vicente do Mar, en O Grove, denuncian la falta de contenedores

Vecinos de San Vicente do Mar, en O Grove, critican el “abandono” que esta zona - la más turística del municipio - sufre por parte del Concello. Residentes de la que fue una urbanización privada y más tarde fue absorbida por el ayuntamiento, lamentan que en las calles no dispongan de suficientes contenedores y no cuenten con recipientes para poder reciclar los residuos.



Así, señalan que únicamente hay instalados contenedores de vidrio en el puerto de Pedras Negras y en la bajada del Camping Siglo XXI y que, al lado de otros establecimientos - que normalmente tienen más clientela y por lo tanto general más residuos- y en el resto de calles que conforman San Vicente do Mar no existe ninguno para reciclar vidrio ni, tampoco, para hacer lo mismo con papel o con plástico.



En este sentido, el alcalde de O Grove, José Cacabelos, señaló que desconocía esta falta de recipientes para el reciclaje y que, trasladará esta queja a la técnica de Medio Ambiente para poder aumentar el número de contenedores en las calles de esta zona. “La población que reside en esta zona durante todo el año es muy escasa, pero aumentaremos la cantidad”, indicó Cacabelos.

Alumbrado público



Otra de las quejas que mantienen los vecinos de San Vicente do Mar - aquellos que residen todo el año en la zona o al menos habitan durante más meses que los de verano - es que viven “apagones” del alumbrado público y por las noches las calles se encuentran a oscuras. Así, critican que, por ejemplo en el mes de noviembre, las luces de las calles no estaban encendidas y para poder ir a algún establecimiento que se encontraba abierto o incluso pasear a los perros, debían portar linternas que le permitiesen ver el suelo e impedir caídas.



Cacabelos, preguntado por la situación del alumbrado en estas calles de la localidad, señala que no tenía constancia de estos problemas pero que serán subsanados. “Me pondré en contacto con el servicio de electricidad para poder darle una solución y que no se produzcan estos problemas”, comentó el alcalde del municipio.

Problema de incivismo



El problema de la falta de contenedores o el mal uso de estos, es un tema frecuente en el municipio y más, en la parroquia de San Vicente.

Así el pasado mes de noviembre vecinos denunciaron la aparición de restos de basura, muebles y escombros fuera de los recipientes, situación que tal y como comentó la concejala Ángeles Domínguez responde al “incivismo” habitual en esta zona de O Grove.