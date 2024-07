Vecinos de Sanxenxo critican que los usuarios de las playas reserven sitio con toallas y sombrillas

El fenómeno de madrugar para reservar un buen sitio en la playa, ya no es solo cuestión de los grandes arenales de Valencia o Alicante. Vecinos de Sanxenxo y muchos visitantes muestran su enfado al ver que esta práctica se está volviendo recurrente en el municipio.



La playa de Caneliñas, que cuenta con Bandera Azul y está situada en la zona de Portonovo, es uno de los arenales - pero no el único - en los que los vecinos denuncian que se lleva a cabo esta técnica.



Un vídeo subido a las redes sociales y compartido por muchos vecinos de Sanxenxo muestran como el arenal a la hora de comer está repleto de sombrillas, sillas y toallas, pero ni una sola persona tomando el sol o disfrutando de un agradable baño.



Estas imágenes han causado enfado por parte de los vecinos de la localidad, comentando, incluso, que se ha llamado en varias ocasiones a la policía - está prohibido llevar a cabo esta práctica - y “no acuden”. Otros usuarios señalan que la reserva de sitio en las playas les parece “una falta de respeto” para todos los vecinos de Sanxenxo.

Ordenanza de playas



El concello de Sanxenxo cuenta, desde hace varios años, con una ordenanza de playas en las que se recoge que no se puede reservar sitio en los arenales del municipio. “Queda prohibido deixar instalados os elementos enunciados no punto anterior, sempre que non se atopen presentes os seus propietarios, polo só feito de ter reservado un lugar na praia”, se puede leer en dicho documento.



Ante las protestas de los vecinos por este fenómeno que se repite a diario en muchos de los arenales del municipio, desde el gobierno local, dirigido por Telmo Martín, indican que conocen la situación pero, señalan, es muy complicado controlarlo en todas las playas. Así mismo, apuntan, que el fenómeno no es igual en todas las playas sino que “hay arenales en los que se repite con más frecuencia que en otros”.