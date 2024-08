Vecinos y visitantes de O Grove reiteran sus quejas por el estado de los baños públicos en la villa

Los vecinos y muchos visitantes que a diario pasean por las calles de O Grove aúnan sus voces para quejarse, una vez más, del estado de los baños públicos instalados en la villa.



Por un lado, protestan porque los baños de la Praza do Corgo, que desde el mes de julio deberían estar abiertos al público en general en horario de ocho de la mañana a nueve de la noche, en muchas ocasiones están cerrados durante esa franja del día. Otra queja es por el horario, ya que muchas personas indican que las nueve de la noche es temprano para cerrarlos en verano, ya que a esas horas todavía hay mucha gebte en las calles del municipio.



La otra problemática que preocupa en O Grove y que es protagonista de muchos comentarios en las redes sociales, es el estado en el que se encuentran los baños. La última polémica nace tras la colocación de un cartel en los baños de la estación en el que se lee “Lo sentimos, no tenemos capacidad para soportar tanta gente incívica en tan poco tiempo, los aseos están atascados y destrozados, hasta que vengan a repararlos no se pueden usar” y añaden: “No intentes abrirlos, no, en serio, ten un poco de vergüenza, no se pueden usar”.

Este último mensaje y la colocación del un tablón de madera, señalan que se añadió, porque, a pesar de los avisos, la gente intentaba acceder al interior.