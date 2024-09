La vendimia coge ritmo en O Salnés con el arranque de las cooperativas más grandes

Paco & Lola es una de las cooperativas más importantes de la Denominación de Origen Rías Baixas con 440 socios involucrados y que este fin de semana empezaron a entregar las primeras uvas. El arranque ha sido pausado, con la recepción del fruto de parcelas muy seleccionadas, solo donde alcanzó su estado óptimo de maduración, y a un ritmo de unos 150.000 kilos por día, que se doblará a lo largo de la semana entrante con la previsión de llegar este año a los 2,7 millones de kilos, lo que supondría una reducción con respecto a la anterior cosecha, la más abundante de la historia de la denominación.



La recolecta pisará el acelerador en estos días de manera generalizada en las bodegas de O Salnés, después de un inicio más bien tímido y centrado fundamentalmente en el fruto más temprano necesario para la elaboración de vinos espumosos, cada vez más presentes en sus catálogos.

Entrada de uva en la cooperativa Paco y Lola | GONZALO SALGADO



La sociedad meañesa empezó el sábado a recepcionar uva de sus cooperativistas con la previsión de prolongarlo durante los próximos 14 días, si las condiciones meteorológicas lo permiten. De hecho, ese día, la zona de recepción abrió de tarde en lugar de por la mañana para propiciar el secado después de las intensas lluvias del viernes. En principio, las previsiones para los próximos días son de los más propicias para esta etapa, con un aumento de las temperaturas y la ausencia de precipitaciones.

“Boas expectativas”

El responsable del departamento de viticultura de la bodega, Diego García, explicó que tienen “boas expectativas” sobre esta campaña porque “o punto de partida é moi bo e agardamos que o que estamos atopando no campo se traduza nas nosas elaboracións”, añadió. Y es que aseguró que están viendo una cosecha de calidad y en un buen estado sanitario.



Esto no es cuestión de magia, sino obra de meses de cuidado in tenso del viñedo y de un trabajo de vigilancia y control por parte de los técnicos al que García da gran valor: “Levamos dende finais de xullo controlando e facendo un seguimento nas 2.200 parcelas que temos e que supoñen un abano moi amplo”. Esto significa saber el momento justo en que es bueno vendimiar porque la situación varía según la ubicación del predio, orientación, labores de viticultura, etc. Por eso, el pasado fin de semana pudieron arrancar con una selección de fincas listas, con la uva “no estado óptimo de calidade”. Y no solo eso, el experto destaca la importancia que le dan en Paco & Lola al seguimiento que realizan no solo en prevendimia, sino durante todo el año y que “é moi exhaustivo e nos permite fiar moi fino” a la hora de tomar decisiones.



Fue una entrada paulatina y a menor ritmo porque no todas estaban preparadas, pero a partir de esta semana, hacia mediados y finales, lo estarán, así que la firma se prepara ya para unas jornadas de intenso trabajo de recepción y procesado. De hecho, si el ritmo de este fin de semana era de una entrada de entre 100.000 y 150.000 kilos al día, luego será de 300.000, aproximadamente.



La sociedad espera alcanzar una producción de 2,7 millones de kilos, en base a una previsión de reducción que ronda entre el 15 y el 20 % y que incrementa la estimación emitada en julio para el conjunto de Rías Baixas –sobre un 7 % menos–. García explica que la cosecha será similar a la obtenida en 2022 y destacó que la del año pasado fue excepcional en general, la más abundante de la historia de Rías Baixas con 44 millones de kilos. De hecho, no están preocupados porque a pesar de que sea menor “seguiría sendo moi boa tanto a nivel de calidade como de cantidade”.