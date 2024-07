Victoria “A laranja” será la pregonera de la LXXII Festa do Albariño, que suma a Carlos Ares y a Colectivo Panamera

El artista revelación de A Coruña Carlos Ares, Catuxa Salom, Colectivo Panamera y una banda tributo a Abba se suman a los artistas ya anunciados del cartel de la LXXII Festa do Albariño, que encabeza Bryan Myers. El Concello y el Consello Regulador de la DO Rías Baixas presentaron ayer de manera oficial esta 72 edición cuya pregonera será la polifacética mariscadora Victoria Oubiña, “A laranja”, y que lucirá el título de Cambados Ciudad Española del Vino 2024 hasta en los catavinos. Respecto al número de bodegas participantes, serán 44 –una más que el año pasado– y aunque hay libertad en los precios y el sector no es ajeno a la subida de costes, se espera sean ajustados al escaparate promocional que es el evento. También vuelve el Túnel del Vino, un espacio para la cata más relajada.

Leticia Sabater y Nortada Electrónica

El programa arrancará el día 31 de julio y este año no habrá concierto el día previo, pero sí un espectáculo de corte circense en San Tomé, porque se mantiene la apuesta de repartir los escenarios para evitar las aglomeraciones en torno al epicentro de la fiesta, el paseo de A Calzada. De hecho, el viernes y el sábado vuelve la Nortada Electrónica al barrio marinero con siete djs. A esto también contribuirá la costumbre ya extendida entre la hostelería de algunas zonas de ofrecer actuaciones propias y así, entre otros, este año se verá a la mítica Leticia Sabater en Triana.



No todos aparecen en el programa porque “ten que ser algo falado previamente e, en todo caso, é algo responsabilidade deles e teñen que solicitar a pertinente autorización”, explicó el concejal de Festexos, Tino Cordal, respecto a las posibles ausencias en los dípticos emitidos por el Ayuntamiento con sus actos y los coorganizados.

Entradas aún disponibles:4.000 vendidas

Fefiñáns seguirá siendo el escenario de los principales conciertos, que desde hace unos años se ofrecen lejos del fin de semana, para no contribuir a la masiva afluencia que ya de por sí recibe Cambados. A los ya anunciados Bryant Myers, Hard GZ y Recycled J (jueves); Shego y Miranda (viernes) y The Rapants (miércoles) se suman Catuxa Salom (para este último día), así como Carlos Ares, con una década de trayectoria, pero considerado uno de los artistas revelación del nuevo pop español –de hecho “leva meses contratado”– y Colectivo Panamera, conocido por su calidad y divertidos directos que invitan a bailar sin parar. Todos son gratuitos a excepción del día dedicado a la música urbana, que ya va por las 4.000 entradas vendidas. El aforo de la histórica plaza se mantendrá en 4.500 personas con el vallado de los últimos tiempos y control de acceso.



Como siempre, no faltarán los pasacalles musicales ni la verbena con orquestas y djs en la Praza do Concello, destacando la banda Euroabba, o el cierre con la Banda de Castrelo. Tampoco los espectáculos familiares con el Albariño Miúdo o el Xantar de Confraternidad que el Concello ofrecerá tras los actos más solemnes: el nombramietno de las Donas y Cabaleiros del Capítulo Serenísimo do Albariño, con el que parece enterrada el hacha de guerra y, de hecho, su canciller, Pedro Piñeiro, asistió a la presentación como público.

Motivos de la elección

Para dar el pistoletazo de salida, el cuatripartito ha elegido a la mariscadora ya retirada y una de las fundadoras de Guimatur porque “representa a un colectivo empoderado de mulleres e ademais luce o seu ‘cambadesismo’ en todo o que participa”, explicó Cordal, recordando la faceta televisiva y divulgativa de “A laranja”, como la conocen sus convecinos. Tras su pregón se abrirán las 42 casetas (dos firmas comparten espacio). El año pasado una quedó vacante y aunque se ha llegado a valorar, el Consello descarta instalar más puestos en el futuro porque “complicaría la circulación, dando el tamaño de A Calzada, y tampoco se quedan muchísimas bodegas fuera”, explicó el secretario general de Rías Baixas, Ramón Huidobro.



El horario de cierre será el habitual, a las tres de la madrugada, y se ofrecerán todas las elaboraciones amparadas por el sello de calidad, desde el rey –el albariño–hasta monovarietales de godello, también tintos, espumosos, etc.

Subida de precio en el Túnel del Vino

En cuanto al Túnel del Vino, aún no han cerrado la inscripción, pero serán unas 60 bodegas con 170 referencias; “una experiencia única” para hacer un repaso por el trabajo de viticultores y bodegueros actualmente. En cuanto al precio, sube cinco euros, a los 25; algo necesario, según el responsable, para realizar un buen montaje en Peña y contratar sumilleres. Otra novedad es que cambia el horario y habrá una sesión más de cata, cerrando Peña a las 22:30 horas.



En cuanto a los catavinos, han encargado 42.000 y se venderán a dos euros, como señaló Huidobro, quien acompañó al presidente de la DO, Isidoro Serantes, quien expresó el “total apoio” de la institución a la fiesta de Cambados, que, como bodeguero de la subzona de O Salnés, ha visto evolucionar muy de cerca.

Un total de 67 bodegas participan en el concurso, once más que en 2023

La Festa do Albariño nació como solución a la pugna entre dos viticultores amistosamente enfrentados por quién tenía el mejor vino, así que la tradición del concurso no se ha perdido en estos 72 años. El Consello Regulador la organiza desde hace 26 con el nombre de Cata Concurso Rías Baixas y en esta edición se ha registrado un aumento de participación, pues se han presentado 67 bodegas, once más que el año pasado. Como siempre, habrá un panel de cata de 22 expertos de los cuales, 12 serán externos y entre los que hay importantes críticos, prescriptores, etc. que evaluarán los vinos en el Parador, en la Cata Prima, de la que saldrán 12, y luego la Derradeira.

“A cambados vénse a gozar do viño, non a emborracharse”

El Concello tiene previsto un dispositivo especial de seguridad que incluye servicios privados para puntos claves, como Fefiñáns, y de atención sanitaria, con la instalación de un hospital de campaña y la contratación de una ambulancia y personal sanitario para los días más potentes. A pesar de las aglomeraciones y de tratarse de un evento en torno al vino, nunca se ha registrado ningún incidente de gravedad y el gobierno local sigue trabajando año tras años para evitar el botellón porque “a Cambados vénse a vivir e a gozar do viño, non a emborracharse”, declaró ayer con contundencia el alcalde, Samuel Lago, sobre “a nosa festa”, la cual, recordó, es un “importante escaparate” para la DO Rías Baixas. También habrá más servicios, con baños móviles, los cinco aparcamientos públicos gratuitos y dispositivos de limpieza especiales para un evento, que se empieza a preparar con un año de antelación.