Vidal Juviño dimite de la presidencia del patronato del campo de golf cercado por una petición de cese y Giráldez toma las riendas

Que las aguas bajaban revueltas en la cúpula del campo de golf de Meis era algo que traslucía en los últimos años. La precipitación de los acontecimientos esta mañana lo dejó patente. José Ramón Vidal Juviño, el presidente del patronato de la Fundación Monte Castrove —entidad que gestiona el campo de golf— anunció a mediodía su dimisión, inmediatamente después de haberla firmado. Comparecía en el Concello de Meis junto a la alcaldesa, Marta Giráldez, quien anunció a su vez que será ella la que asuma esa presidencia de aquí a lo que queda para las próximas elecciones municipales, un año.





La venda llegó antes de que la herida comenzase a desangrar al gobierno local de Meis. Esta misma semana, trabajadores críticos con la gestión de Vidal Juviño firmaron escritos, presentados al Concello. En uno pedían mejoras salariales. En el otro, respaldado por menos empleados pero aún así con un número significativo de rúbricas, exigían la dimisión del presidente. Menos de una hora después de que tal petición entrase por registro al Consistorio, lo hacía también una moción del BNG, en los mismos términos —pidiendo la salida del presidente— y con la voluntad de llevar el asunto a debate al Pleno de este viernes. No hubo tiempo para polémicas.





Al gobierno local no le tembló la mano y cortó la crisis de raíz en un solo movimiento. Reunido el grupo socialista, Vidal Juviño expresó su voluntad de renunciar al cargo. “Realmente estou esgotado”. “Estou satisfeito cos avances e as cousas conseguidas nestes tres anos”, pero últimamente, por ejemplo en una reciente negociación con la Federación, “estiven completamente só”. “A persoa que tiña que estar ao meu carón”, “o director de administración”, “non me axudou e entendo que é unha das persoas que está detrás deste mal ambiente”, señaló en la comparecencia de este jueves. El gobierno local habló las cosas, vio la situación y la decisión fue la ahora conocida: Vidal Juviño da un paso atrás en el patronato. Y Marta Giráldez recupera las competencias de esa presidencia, que ella misma decidió delegar en favor del concejal a principios de este mandato, en tanto la presidencia del patronato corresponde al alcalde o alcaldesa de Meis.





Ambos fueron generosos hoy en el elogio mutuo. La regidora valorando el “gran traballo”, “ás veces moi desagradable” y altruista, así como los “moitos avances” en un campo de golf que remontó una “caída libre de socios” a pesar de tener que lidiar con una pandemia. Y el todavía concejal en el gobierno de Meis, a la alcaldesa y nueva presidenta del patronato, de la que dijo “é unha persoa moi válida”, convencido tanto de que “dará un segundo impulso” al campo de golf, completando los proyectos por él iniciados, como de que será capaz de resolver el malestar salarial de los empleados.





“Comportamento impropio”

En el escrito que exigía la dimisión de Vidal Juviño, los firmantes afirman que ha mantenido un “comportamento impropio” con los trabajadores, que ha generado un “profundo malestar” y reprochan unas “actitudes” que derivan en un “ambiente enrarecido”.





El saliente no ve nada de eso. Expresó que ha mantenido un tono amable, conseguido mejoras laborales y de conciliación para el personal de recepción y se sorprende de que cuando la demanda salarial iba todavía a entrar ahora a las mesas negociadoras, se precipitasen estos escritos con esta “présa”. Por ello, y por la coincidencia temporal de la moción del BNG, respondió con rotundidad a la pregunta: “É unha cuestión política, non cabe dúbida”.





“Moitos problemas”

Juviño reconoce que la gestión del campo de golf supuso “moitos problemas”: Dos de ellos, prioritarios, serán los que Giráldez intente atajar en este año escaso: La cuestión salarial por un lado. Y, por otro, la rendición de cuentas. Hasta no hace mucho las hacían los funcionarios de Pontevedra, el mayor de los ayuntamientos dentro de la Fundación. Pero esa carga extra de trabajo, y los problemas que se derivaron de ello, motivaron la salida de aquel ayuntamiento, por lo que estas labores, en principio, recaerían en el siguiente mayor concello, el de Vilagarcía. Juviño adelanta que todo este problema parte de una deficiente inscripción de la Fundación en el registro del Ministerio. Así que están en ello.





Ahora, la próxima reunión del patronato, en la que se estrenará Giráldez y con ambas cuestiones sobre la mesa, será el 9 de junio.





Deja una entidad saneada y con mejoras



Vidal Juviño hizo repaso de una docena de logros. Se saneó la entidad, eliminado una deuda de 200.000 euros con la Federación, la mitad, con condonación. Además, figuran la compra de maquinaria por 70.000 euros, mejora del terreno de juego y mantenimiento, paso de 750 a 968 abonados, actividades de socialización y captación; consolidación de torneos y creación de otros nuevos, mejoras paisajísticas con nuevas especies vegetales, salida a concurso de la cafetería, contrataciones por concurso público frente al “a dedo” de la etapa anterior y proyectos: Bautismo de calles con empresas locales y de los lagos por Mexillón de Galicia, así como un proyecto por delante con el GDR que traerá más mejoras: En vestuarios, en accesibilidad a la cafetería, terraza, garaje para buggies y zona cubierta para la escuela de golf.