Las VIII Xornadas de TDAH Salnés abordarán en Cambados el trastorno en la edad adulta y la inclusión

Cambados volverá a acoger la jornada anual de divulgación, formación y orientación sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad organizada por la Asociación TDAH Salnés. Tendrá lugar sábado día 26 y reunirá a expertos en diferentes ponencias que se celebrarán a lo largo de toda la jornada. Se trata de la octava edición de esta iniciativa que está dirigida, fundamentalmente, a familias y profesionales. En este ocasión, uno de los tema centrales será el tratamiento en la edad adulta y la necesaria inclusión de todas las personas que lo padecen.



La pedagoga de la asociación saliniense, Paula Suárez, detalló que este año realizarán “unha abordaxe máis íntegro porque imos incluír a abordaxes na etapa adulta” porque “cada vez hai máis diagnósticos, ao haber máis profesionais e un maior coñecemento, entón hai un sector da poboación moi abandonado que é o adulto porque todas esas persoas que hai uns anos foron diagnosticadas agora hai que seguir o proceso no ámbito laboral, no ámbito académico na universidade”, etc.



La experta compareció junto a otros miembros de TDAH Salnés en el Consistorio para presentar la cita. También les acompañaron la concejala de Servizos Sociais, Regina Núñez, y el alcalde de Cambados, Samuel Lago, quien destacó que el “perfil técnico e científico” del programa de la jornada, que tendrá lugar en el auditorio municipal, “é moi importante, pois conta con ponentes con amplos coñecementos neste campo. Pedagogos, clínicos, etc. que van a aportarnos unha visión sobre o diagnóstico, tratamento e tamén moitas veces axuda, por outras ocasións que estiven, a disiparnos moitas dúbidas”.