TDAH Salnés aborda retos como la perspectiva de género en el diagnóstico en sus VII Xornadas

La Asociación TDAH Salnés ha vuelto elegir Cambados para celebrar su jornada informativa y formativa. Tendrá lugar el día 21 en el auditorio con la reunión de ocho ponentes expertos y con un doble objetivo. Por un lado, dar respuestas a las familias y a profesionales actuales y futuros y ayudar en la formación sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, abordando desde la infancia hasta la edad adulta. Y por el otro, visibilizarlo; dar una “visión máis real” detrás de la cual, a veces “hai un gran sufrimento”. Todo ello para caminar hacia la meta de la entidad asistencial: conseguir los recursos y avances necesarios para alcanzar una inclusión real, pues “aínda segue sendo bastante descoñecido por unha gran maioría da sociedade, que se queda na frase recurrente ‘é un rapaz que non para quieto”, según su presidenta, Eva Silva, quien asegura que “inclusión e diversidade soan moi ben na boca, non son reais”.



En esta séptima edición de “Ti tamén formas parte do TDHA”, no faltará la concesión del socio de honra, que este año recibirá el neuropediatra Jesús Eirís, y además se profundizará en una cuestión de “especial de interese”: la perspectiva de género. Según su coordinadora de formación, Paula Suárez, el diagnóstico se realiza con “mirada masculina” y de ahí que, si hay entre un seis y un diez por ciento de diagnósticos sobre el total de la población, “case todos son masculinos”. ¿El motivo?: “Condutualmente, as mulleres somos menos impulsivas, as sintomatoloxías quedan máis ocultas, non son tan visuais como no caso dos homes e queda todo como soterrado”. Así las cosas, no se pone nombre a la situación del paciente y muchas veces “vemos mulleres que teñen que facer unha aprendizaxe máis autónoma”. Para abordarlo contarán con la neuropsicóloga Cecilia Otero Dadín.

Otros temas

Para asistir es necesario inscribirse previamente mediante el formulario existente en las redes de la asociación y hay un donativo voluntario de cinco euros para “sufragar os gastos, que son moi importantes, pois somos unha asociación moi modesta”, apuntó la presidenta. Se desarrollarán de 9 a 20 horas y el resto de ponencias abordarán los aspectos neuropsicológicos del TDHA (con el investigador Fernando Liño Vázquez); la Atención Temperá, con la socióloga educativa de Arandela, Rebeca Fernández; el procesamiento sensorial en el trastorno y la conducta, con la terapeuta ocupacional Sandra Escrivá; cómo sobrevivir en la adolescencia, con la especialista en neuropsicología infantil Inés Meis Fernández; la nueva Lomloe, con Suárez, que es pedagoga; el TDHA en la etapa adulta, con el psicólogo especializado Xabier Pensado; el derecho a la educación inclusiva, con la abogada experta Ana María Castro Martínez, y para finalizar habrá una especie de espacio de encuentro donde los afectados hablarán en primera persona.



Las jornadas cubren el amplio espectro de la vida, empezando por las “trabas e frenos” que empiezan en la infancia, los “handicaps coa falta de recursos pedagóxicos nas aulas” y que sigue también en el ámbito familiar por el “descoñecemento e incluso desamparo” y que se prolonga hasta la edad adulta “co futuro incerto a nivel académico, laboral e social, o cal desemboca nun abanico de fracasos, renuncias, adicións, aillamento social, violencia de xénero, etc. No caso de moitos afectados”, expuso la presidenta. Junto a ella compareció el alcalde, Samuel Lago.