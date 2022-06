Vilalonga recupera sus fiestas patronales con un programa de seis días de actividades

La parroquia de Vilalonga recupera sus fiestas patronales tras dos años de parón por la pandemia con seis días de actividades a partir de mañana para honrar a San Pedro, San Roque, San Antón y el Santísimo Sacramento.



El programa arranca este martes a las 9:00 horas con la tirada de bombas para anunciar los festejos, que se repetirá a la misma hora durante todos los días en los que haya actividad. A las 22:30 horas comenzará la verbena, amenizada por las orquestas Combo Dominicano y Marbella.



El miércoles 29 a las 13:00 horas tendrá lugar la misa y la procesión en honor a San Pedro, amenizada por el grupo Os Cruceiros. Por la noche, volverá a ser protagonista la música, a cargo de La Oca Band y Os Satélites.



Durante la jornada del jueves, en la que se celebra la onomástica de San Antón y San Roque, la mañana y el mediodía vuelven a estar reservados para las actividades religiosas. A partir de las 22:30 horas, las orquestas Panorama y Claxxon amenizarán los festejos nocturnos.









Programa para julio





El día 3 de julio a las 13.00 horas se llevará a cabo la misa solemne en honor al Santísimo Sacramento. En ella participará el coro parroquial de Vilalonga y, posteriormente se realizará la procesión con el acompañamiento de la charanga.



El domingo 10 de julio a las 10:30 horas dará comienzo la Festa da Bicicleta, con un recorrido por toda la parroquia. Para participar es necesario inscribirse a partir de las 9.00 horas en el campo de la fiesta. Durante la tarde, a las 17.00 horas será el momento para la Festa do Neno, con un tobogán acuático e hinchables.



El broche al programa se pondrá el 16 de julio con la Festa do Carmen. La procesión saldrá de la iglesia a las 10:30 horas hasta el lugar de Rouxique, donde se oficiará la misa. Se continuará ata As Cachadas para la romería con Os Cruceiros y la Banda de la Brilat de Pontevedra. A las 15:00 horas llegará la comida popular con la música de Prisma y Punto Cero, para acabar a las 19.00 horas con nuevos actos religiosos.