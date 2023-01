Vilanova abre una nueva casa do maior en Corón y proyecta otra más en la parroquia de Baión

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, visitó ayer la segunda casa do maior en Corón, en la parroquia de Caleiro, que está ya en funcionamiento desde hace en torno a 15 días y que cuenta con dos usuarios, a los que hay que sumar otros tres en tramitación. Además, el regidor anunció la próxima apertura de otro centro en la parroquia de Baión.



De igual modo, Durán subrayó el “éxito claro” de este modelo frente al de los centros de día, destacando el cero impacto económico para las familias, así como por no desplazar “de su entorno a la gente mayor”, lo que beneficia su socialización. Por ello, reconoce la “buena idea de la Consellería de Política Social”, a la que el Concello de Vilanova habría “recogido el guante” para su implantación. Asimismo, el regidor aclaró que la normativa prohíbe que se pueda disponer de una casa do maior donde haya un centro del día, “para no hacer competencia”. Por ello el alcalde apuesta por defender este modelo que ya cuenta con cerca de veinte usuarios en el municipio.



Teresa Mouta, responsable del centro de Corón, recuerda que el horario es de 9 a 17 horas y que en las instalaciones los usuarios realizan distintas actividades como el dibujo o ejercicios físicos y de memoria. Asimismo, avanza que cuando llegue el buen tiempo habrá actividades al aire libre.



Durán realizó la visita acompañado de la concejala de Servicios Sociais, Ana Carballa, y los ediles populares de Caleiro: Eliana Vidal y Javier Tourís.