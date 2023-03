Vilanova empieza a expropiar para “cuando los elementos de Costas” autoricen el colector litoral

El Concello de Vilanova ha empezado el proceso para expropiar la fincas por donde está proyectado el nuevo colector de saneamiento para acabar con los vertidos en el litoral entre la villa y Cambados. Cabe recordar que la Xunta lo mantiene paralizado al no haber conseguido autorizado de Costas en Madrid y, de hecho, el asunto se convirtió hace unos meses en arma política. Pero el gobierno vilanovés ha decidido empezar para tener todo listo y cumplir el segundo objetivo: Aprovechar el terreno para unir ambas localidades con una senda.



El alcalde, Gonzalo Durán, explicó a pie de terreno que ya han empezado a enviar comunicaciones a los propietarios afectados y los topógrafos contratados por el Ayuntamiento están realizando las mediciones para expropiar 1,7 kilómetros lineales de terreno. Tendrá un coste de unos 90.000 euros para las arcas municipales y el regidor indicó que en cuanto la Xunta declare el expediente como de urgente ocupación, empezarán a desbrozar. Posiblemente la senda no estará lista a corto plazo, pues estos trámites llevan tiempo. Sin embargo, Durán defendió su rapidez en que así estará todo listo para “cuando los elementos de Costas en Madrid se vayan o den permiso par poner la tubería” porque, por encima de todo, el principal objetivo es “resolver los problemas de los vertidos y nosotros estamos cumpliendo, no con excusas de mal pagador como la expatrona de Vilanova y el alcalde de Cambados”, añadió.



El regidor indicó que no tiene noticias de que Cambados haya dado algún paso respecto al tramo que le corresponde, que es menor, y lo lamentó, porque “sus vecinos no van a poder venir”. “É unha perda de oportunidade para os seus veciños porque os de Vilanova non imos á praia á Cambados”, añadió la concejala de Urbanismo, Nuria Morgade, pidiendo al bipartito que “faga os deberes coma nós”.