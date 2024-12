Vilanova lleva a Pleno el pago de facturas por 150.000 euros y el BNG lo tacha de “desgobernanza”

La Corporación de Vilanova celebra hoy un Pleno extraordinario para la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de facturas valoradas en algo más de 150.000 euros y que ha despertado las críticas del BNG. Su portavoz, Carmela Alfonso, lamentó ayer un “uso reiterativo” de este tipo de herramientas fiscales que “deben ter un uso extraordinario, pero en Vilanova é o ordinario”, añadió, acusando al gobierno local de estar instalado en la “desgobernanza económica”.



La nacionalista explica que la propia Interventora menciona en su informe que estas operaciones son “mecanismos extraordinarios” e indica que ya ha perdido la cuenta de la ocasiones en que se ha tenido que recurrir a ellos para pagar a los proveedores.

En cuanto al montante de 150.000 euros destaca facturas “curiosas como unha polo traslado da batea da Volta Ciclista por valor de 5.000 euros” que, sospecha, tendrá que ver con la recreación realizada el año pasado para conmemorar aquel hito de la salida de la Vuelta Ciclista a España desde Vilanova. En todo caso, tiene previsto comentar esta y otras con Intervención porque “hai cifras que precisan ser aclaradas”, pues indica que no habrá comisión informativa previa.

Anterior sesión

A este respecto, se volvió a quejar de que el anterior pleno, celebrado en noviembre, era ordinario y tampoco se convocó ese órgano previo. Es por ello que declara que “o máis triste e indignante case é o déficit democrático que hai neste Concello”, añadió. Cabe recordar que esa sesión fue criticada también por la oposición porque el Ejecutivo de Gonzalo Durán presentó por la vía de urgencia la aprobación del expediente por suplemento de crédito para poder incorporar a las cuentas los 660.000 euros del préstamo bancario al que le obliga el Gobierno central para el pago a proveedores. Ya se había dado el paso previo en el Pleno de octubre, pero los opositores lamentaron que no le trasladaran la documentación previamente para estudiarla.



La concejala del Bloque Nacionalista Galego señala este mantenimiento en medidas de ajuste económico impuestas por el Estado, o que “levemos co orzamento prorrogado dende o ano 2022”, como ejemplos de lo que considera una “xestión económica nefasta, directamente hai un déficit de gobernanza neste sentido pois non se entende que tendo maioría absoluta non se sexa capaz de estruturar os ingresos e gastos e facer unha previsión”, declaró.