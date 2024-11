Vilanova aprueba el préstamo de 660.000 euros para el pago a proveedores y abre alegaciones

El Pleno del Concello de Vilanova de esta semana introdujo un punto por urgencia: la aprobación del expediente por suplemento de crédito, correspondiente al préstamo que el Ayuntamiento ha pedido para el pago de facturas a proveedores, obligado por nuevas medidas de ajuste económico impuestas desde el Gobierno central.

Se trata de un paso que deriva del ya emprendido en el bronco Pleno de octubre. Autorizado entonces el gobierno local a adoptar esta medida, se formalizó después el préstamo a largo plazo, con Abanca, por importe total de 665.304,66 euros. Ahora, la Corporación aprueba el suplemento de crédito, es decir, la modificación presupuestaria necesaria para poder reflejar e incorporar esta suma a las cuentas. Superado el trámite plenario, en virtud a la mayoría absoluta del PP, se expondrá al público, abriéndose el correspondiente plazo de alegaciones. Si se formaliza alguna, volverá al Pleno y, si no, quedará defitinivamente aprobado.

La oposición afea las formas

El anuncio del nuevo punto por Javier Tourís, que presidió esta sesión en ausencia del alcalde, Gonzalo Durán, no fue bien recibido por la oposición presente, que supo de la existencia del asunto a tratar y recibió la documentación de manos del secretario justo antes de la misma votación. El BNG de Carmela Alfonso opinó que "isto é bastante irregular. Isto non podo lelo agora e votar cabalmente".

El secretario explicó que "se trata de un tema de Intervención" que únicamente daba continuidad o instrumentalizaba lo ya abordado en el Pleno de octubre. También Tourís defendió que "é o do anterior Pleno".

Pero estos argumentos no bastaron tampoco a los socialistas. María José Vales lamentó que, una vez más, no se hubiese convocado a la "xunta de voceiros" con anterioridad al Pleno, para poder tener algo de tiempo para revisar este expediente. "Non sei o que pon aquí neste papel; como comprenderedes, non podemos votar algo sen saber o que se vota, non o vemos nada lóxico", censuró. Por ello, el PSOE se abstuvo.

Alfonso votó en contra. "Voto en contra deste proceder. É antidemocrátito totalmente". "Non se pode votar o que non se sabe que é. Iso farano os que veñen aquí a levantar a man".

La edil de Renova no estuvo presente en la sesión, así que, sin más réplica desde el ejecutivo, Tourís condujo directamente a la votación.

La formalización de este préstamo se hace en base al Fondo de Financiación a Entidades Locales, en su Fondo de Ordenación, un mecanismo impuesto por el Gobierno central en algunos municipios como Vilanova de Arousa para seguir haciendo frente al pago de facturas de proveedores.