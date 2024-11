PSOE y BNG se abstienen en pedir el interés nacional para el Mexillón por discrepancias con la memoria

El PP se quedó solo anoche en la votación para pedir que la Festa do Mexillón e do Berberecho sea declarada de interés turístico nacional. PSOE y BNG, aunque no se opusieron, recelaron y criticaron la memoria elaborada para este fin. El PSOE, además, lamentó que no fuesen convocados a la comisión previa sobre esta materia.



La socialista María Jose Vales advirtió que el texto estaba “plagado de erratas, algunhas graves”, que pidió subsanar en favor “do sector pesqueiro”. La nacionalista Carmela Alfonso censuró, a su vez, que “faltan vinte páxinas da memoria”, por lo que la oposición no pudo ver ni anexos, ni presupuesto: “Non sei canto custa isto”. Además, consideró que deberían priorizarse recursos contra los vertidos, “para que haxa berberecho de aquí e valga a pena facerlle unha festa”.



Javier Tourís, que presidió el Pleno por ausencia del alcalde, Gonzalo Durán, defendió la importancia de esta declaración, “para o noso pobo” y para conseguir, justamente, más recursos a través de subvenciones. Que la memoria “ten erros, dilo ti”, “a memoria está perfectamente”, reprochó.

Discusión en la moción del 25-N

La moción del 25-N salió adelante con el solitario voto del BNG y la abstención de PSOE y PP. No gustó a ambos grupos que Alfonso mentase una falta de agentes de la Policía Local “especializados” en Viogén. “Tiñámolo en 2013 e agora non”.

Desde el PSOE, Sheila Ferreira señaló que el cuerpo competente en esta materia era la Guardia Civil. Desde el PP censuraron a Alfonso tanto Nuria Morgade, como Ana María Carballa y el propio Javier Tourís, que dijo que el PP solo apoyaría el texto si “pides perdón á Policía Local”, de quien consideró que Alfonso había puesto “en dúbida o seu traballo”. La edil opositora señaló que “digo que non teñen medios suficientes”. La discusión derivó entonces en acusaciones más gruesas de “demagoxia”, “xogo político”, “vergonza”. O en sobre si ayer, 25-N, era o no un día adecuado para aquella riña.