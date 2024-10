Las mariscadoras protestan ante el Concello de Vilanova por el cierre de varios bancos por fecales

Decenas de mariscadoras de la Agrupación de A Pie protestaron este mediodía ante el Concello de Vilanova por el cierre de varios bancos marisqueros debido a vertidos de aguas fecales.

Fueron recibidas en el exterior por el alcalde, Gonzalo Durán, que se prestó a mediar ante la empresa concensionaria, Espina y Delfín, para que proceda a la subsanación de las averías o incidencias existentes en la red de saneamiento.

Según el presidente de la Agrupación, Óscar Fernández, hace unos meses se produjo el primer cierre de bancos, pero la situación se agrava ahora, con espacios importantes cerrados a la extracción de marisco como O Esteiro y O Ariño. La situación es crítica, exponían también algunas mariscadoras durante la concentración, porque la campaña de Navidad está a la vuelta de la esquina.

El regidor terminó contactando esta misma mañana con la concesionaria y, sobre la mesa, se puso el compromiso de que la mercantil comenzaría obras de sustitución de las bombas necesarias en "catro semanas". Se espera que puedan realizar algún trabajo previo que pueda ir mitigando la situación hasta entonces, "así ganamos tiempo", expuso el primer edil. Aún así, las mariscadoras no se quedaron conformes, ya que, aún después de estas labores, será necesario realizar nuevos análisis. "Vai moi xusto para as Navidades", indicó el presidente de la Agrupación. Durán también se comprometió a mediar ante la Consellería do Mar para que se incremente la frecuencia de las analíticas y los bancos puedan abrirse tan pronto mejore la situación.

El colectivo valora ahora concentrarse de forma periódica, semanalmente, ante las oficinas de la empresa en la localidad y también ante el Consistorio, para presionar para que se mantenga y agilice el compromiso de sustitución de los elementos necesarios en el bombeo y las analíticas.