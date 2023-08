Vilanova se prepara para honrar a la Virxe do Carmen con verbena y la tradicional procesión

Vilanova ya tiene cartel para la Festa do Carmen, que tendrán lugar el 12 de agosto, coincidiendo con la Festa do Mexillón e do Berberecho. No faltarán los actos litúrgicos y la verbena correrá a cargo del grupo De vacas y la disco móvil Djiizane, que aportan el Concello a través del programa Musigal de la Diputación y la Cofradía de Pescadores A Pastoriza, respectivamente, y así figura en el cartel anunciador. Pero solo será el punto final de una jornada que arrancará con las tradicionales salvas de bombas y el repique de campanas.



La Banda de Música de Vilanova realizará un pasacalles a las 10 horas y a las 11:30 horas se procederá al rezo de rosario en la parroquial. La misa solemne estará cantada por el orfeón Voces Graves de Arousa y tendrá lugar a las 12 horas. En cuanto a la procesión, la parte por tierra recorrerá los lugares de costumbre hasta el muelle vilanovés donde la imagen de la patrona de los profesionales del mar se subirá a una embarcación para realizar la travesía marítima. No faltará la ofrenda floral y los responsos por los marineros fallecidos desempeñando su duro trabajo.