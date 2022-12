Vilanova replica al PSdeG que el tanque sin un nuevo colector “no vale para nada, es como un coche sin ruedas”

El Concello de Vilanova replicó ayer a Cambados y al PSdeG que realizar parcialmente el proyecto de renovación del colector del litoral, es decir, hacer únicamente el tanque de tormentas, es “inviable” e ineficaz. Ahora reconoce que se podría construir, pero defiende que en solitario no serviría “para nada” y le acusa de “mentir patológicamente”. “Sería como un coche sin ruedas” porque “tal y como está hecha la obra, no pude ir por la vieja porque además, si metemos bombeos nuevos la reventarían”, explicó el alcalde, Gonzalo Durán.



Sustentó sus palabras en un comunicado en el que Augas de Galicia detalla que es “inviable” porque “ademáis de requerir a realización de novos proxectos –sería preciso calcular de novo hidraulicamente a capacidade destas instalación–, non serviría para resolver os problemas de vertidos actuais”. Es más, apunta que construir un tanque que “non teña capacidade suficiente para desaguar podería incrementar as afeccións ao medio no lugar onde se sitúe”. También que aunque ha dejado el proyecto en “stand by” por el “bloqueo” de Costas, no renuncia a solicitar fondos Feder de la próxima convocatoria. La inversión prevista de un millón de euros se iba a cubrir con los de este año.

Roturas sí y no



Así las cosas, el gobierno vilanovés insistió en que cambiar esa tubería que lleva las aguas vilanovesas a la EDAR de Tragove “es lo más importante” porque la actual “se rompe continuamente”. Es más, Durán destacó que precisamente, el proyecto planteaba conectar el tanque directamente a la depuradora para evitar riesgos de fallo en los bombeos intermedios. “Es una obra muy bien pensada”, añadió.



Por contra, el alcalde cambadés, Samuel Lago, viene defendiendo que la mayor parte de los vertidos no se producen tanto por roturas sino por las carencias de separativa de fecales y pluviales de Vilanova como origen de colapsos en el sistema y consiguientes alivios al medio, es decir, vertidos, y que así se lo han trasladado los técnicos, y que esto lo salvaría el tanque. De hecho, su partido ha presentado varias iniciativas parlamentarias para reclamar su ejecución.



Contra su diputado Julio Torrado también cargó ayer el regidor vilanovés, por plantearlo como medida intermedia mientras se sigue negociando la autorización con Costas para que dé los permisos: “Dice la gran tontería de ir sustituyéndola a medida que haya averías. El último tramo que se cambió era de 10 metros y son entre dos y tres kilómetros de tubería en total. ¿Vamos cambiando de 10 en 10 después de que ya se haya vertido basura a la ría?”.



Para el alcalde del PP, los socialistas “no están defendiendo” los intereses gallegos. Es más, considera que “están a lo suyo para mantenerse en el puesto y cobrando dinero público. Son unos mentirosos patológicos, pero no somos tontos. Se coge antes a un mentiroso que a un cojo y si Lago no lo aprendió, lo aprenderá por la fuerza en los próximos meses”, amenazó.



Más allá del grave problema existente, el proyecto, tan reclamado por las industrias, se ha convertido en arma arrojadiza política y, de hecho, el teniente de alcalde vilanovés Javier Tourís apostilló que el socialista “aínda está co chip de Muxía”, en referencia a su origen y pasado político; un ataque bastante frecuente en los populares. l