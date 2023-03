La vilanovesa Esther Prado asume la presidencia del Consorcio do Comercio, que prepara el Día do Pai

El Consorcio do Comercio do Salnés calienta motores para celebrar el Día do Pai y la asociaciones locales adheridas realizarán una campaña conjunta con imagen compartida, aunque premios diferentes. Hoy se presentaron los de Vilanova Centro y la Asociación Empresarios da Illa de Arousa, que consisten en 400 euros en un vale de 100 euros y seis de 50 y en 1.000 euros repartidos en 10 vales de 100, respectivamente.

El sistema de participación es el de siempre: los clientes que hagan sus compras en los establecimientos asociados de O Salnés hasta el día 19 entrarán en un sorteo.



El acto de hoy también sirvió para presentar a la nueva presidenta del Consorcio de Comercio, que aglutina los nueve municipios. Se trata de Esther Prado, que es la representante del comercio vilanovés.