Vilas Charlín vuelve a criticar al patrón de Cambados y le recuerda la polémica por la aprobación de las cuentas

El expatrón mayor de Cambados, José Manuel Vilas Charlín, valoró los últimos comunicados de prensa de la Cofradía donde se ensalza la labor de la actual dirección, con Alejandro Pérez al frente, y se hace mención a la labor de la anterior en tono negativo. Así, ayer recordó que el grupo de críticos al que pertenecía “estivo a actuar en contra dos intereses xerais da Confraría ao non aprobar as contas da entidade que, si non mediara a miña intervención, provocaría que tivera que pechar as portas ao non poder nin pagar os salarios nin poder percibir subvencións”. Cabe recordar que, posteriormente, esos vocales cambiaron su voto.



También le parece a Vilas Charlín que, lo que califica como “campaña continua de reafirmación” y de “autoensalzarse como o mellor xestor”, falta al respeto de sus antecesores, pues los proyectos que menciona “son resultado dun laborioso traballo administrativo e institucional feito por anteriores directivas e tamén polo traballo de campo do biólogo”, aseguró.