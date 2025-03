Las viviendas vacacionales de O Grove se aseguran una alta demanda para el verano

Algunas inmobiliarias de O Grove afirman tener hasta el 80% de las viviendas vacacionales reservadas de cara a los meses de verano, sobre todo agosto, como es el caso de la agencia Isla de la Luz, donde confirman tener ya casi todo cubierto para ese mes.



Como es habitual en las Rías Baixas, muchas de estas reservas ya vienen establecidas de un año para otro, sobre todo de aquellas personas que ya son recurrentes año tras año. Asímismo, también apuntan que enero ha sido un mes fuerte, debido a ser el periodo en que las empresas ponen las vacaciones.



Ahora mismo comentan que las reservas están estables, pero que seguramente a partir de Semana Santa empiece a haber muchas llamadas.



En general, las agencias inmobiliarias de O Grove prevén un julio y un agosto muy favorables en cuanto a reservas de viviendas vacacionales, incluso hay quien ve con muy buenos ojos el mes de junio, como es el caso de la Inmobiliaria Larbe: “o ano pasado en xuño tivemos moitísima xente, e claro, todos os que repiten dicen que se está máis tranquilo e tamén que é máis barato”.

Semana Santa



En cuanto a la Semana Santa, algunas inmobiliarias dicen tener ya reservas hechas desde diciembre del año pasado y enero de este.



No obstante, todas coinciden en que el volumen de reservas aumentará la semana o 10 días antes, cuando ya se conozca mejor el tiempo que hará. “A xente que non fai a reserva con moitísima antelación, é usual que despois espere xa a ter a previsión meteorolóxica para decidir si finalmente viaxan a Galicia ou non”, explican desde la inmobiliaria Welcome Viviendas Vacacionales.



Por otro lado, hay quienes prefieren reservar las viviendas solo para los meses de verano, como es el caso de la Inmobiliaria Ana Porto, quien argumenta que “en estas fechas alquilar vivenda non compensa”, en relación a la brevedad de las estancias, que no suelen llegar ni a la semana completa.