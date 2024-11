Vuelta a empezar con el cuartel de Cambados: Interior redacta y licita un nuevo proyecto de obra

La construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cambados empezó hace más de dos años, pero realmente la verdadera obra nunca comenzó por los múltiples problemas aparecidos al intentar hacer la cimentación debido a una composición del suelo y a una masa de agua subterránea que, sorprendentemente y a pesar de los estudios geotécnicos previos, se convirtieron en una barrera insalvable para ejecutar los trabajos. De hecho, hace más de un año que los obreros no pisan la parcela de la Rúa Valle-Inclán, tomada por la vegetación. Así las cosas, hace meses que se busca una solución constructiva que encarecería por segunda vez el proyecto que, como desveló este diario, ya había subido en tres millones más de los inicialmente previstos, hasta los 9 millones, y el Ministerio del Interior ha decidido desistir de él y redactar uno nuevo.

Así se lo ha comunicado al propio alcalde de Cambados, Samuel Lago, en contestación a su seguimiento de esta obra tan importante para la localidad. Por el momento no le ha concretado mucho más sobre por dónde irá el nuevo proyecto del cuartel más que están trabajando en él "con el objeto de adecuar la cimentación tanto a la composición del suelo, que establecen nuevos estudios geotécnicos, como al agua que se encuentra en el mismo".

Según la planificación actual, el nuevo proyecto del cuartel de Cambados "puede estar finalizado en enero de 2025 y se podría licitar las obras en el primer trimestre de 2025".

El regidor de Cambados explicó que, además de otras gestiones, recientemente había remitido una carta al Ministerio del Interior "esixíndolle a solución máis áxil posible" para que las obras del cuartel pudieran llevarse a cabo ante tantos retrasos. Incluso le planteó la opción elegida finalmente, que si no había posibilidades con el actual, que "se empezase de novo, pero que se fixera ben porque non nos importa esperar un pouco máis, pero non pode eternizarse", declaró esta mañana, preguntado al respecto.