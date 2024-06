Xironsa recupera su festival para “relanzar e poñer en grande a cultura galega”

La Asociación Xironsa de Cambados recupera este año su popular festival, tras renunciar a su velebración la pasada edición tras no haber recadado apoyos económicos suficientes. Así, el sábado 6 de julio, la entidad cultural organizará su vigésimo cuarta edición, con un “cartaz non moi amplo”, pero que recogerá propuestas para todas las edades, según anunció el presidente de la asociación, José Carlos Andrade, con el objetivo de “relanzar e poñer en grande a cultura galega”.



Así, la Praza da Seca de Corvillón acogerá el evento, que contará con una alborada con Penaguda Gaiteiros y la propia Xironsa y, como novedad, contará con una sesión vermú a cargo de la Banda de Música de Ribadumia.



No faltará a la cita, un año más, el tradicional Xantar de confraternidad, en el que no faltará la música tradicional gallega, su razón de ser. Las entradas pueden adquirirse en los locales de la asociación y otros puntos de venta habituales y el menú estará compuesto por empanada, churrasco, criollo, pan, agua, vino, postre, café y chupito, por un precio por persona para 25 euros y de 17 euros, en caso de niños de 6 a 12 años.



Por la tarde no faltarán los juegos populares, actuación de Take It Easy y un espectáculo clown a cargo del conocido Peter Punk.Además, se recuperará el “Recuncho infantil”, una zona a+cotada y dirigida a los más pequeños, para que disfruten en compañía de sus padres o los monitores.



En cuanto al festival, en horario de noche, la programación contará con Xironsa, Boudebou, Os Carecos y Os Melidaos, grupos que “teñen un nome ao nivel da música galega moi importante”, tal y como recordó el presidente.



No faltó tampoco en la presentación del programa el edil de Cultura, Liso González, que se mostró ilusionado por el “vínculo especial con esta asociación” y quiso poner en valor “non só o festival, senón tamén o día a día” de la entidad para la promoción de la cultura y música gallega.