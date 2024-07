Xironsa recupera su festival de verano con el Xantar y la mejor música gallega

La Asociación Xironsa de Cambados dio ayer una segunda vida a su festival de verano, tras no haberse celebrado el año pasado al no haber recabado apoyos económicos suficientes. Así, Corvillón volvió a vibrar con la mejor música gallega, con un cartel conformado por la propia Xironsa, Boudebou, Os Carecos y Os Melidaos.



Pese a ello, sí tuvo lugar la pasada edición su Xantar de confraternidad en la Praza da Seca de Corvillón, que este año volvió a ser un éxito de participación en una reunión pensada para pasar un buen rato en compañía. Por la tarde no faltaron los juegos populares, actuación de Take It Easy y un espectáculo clown a cargo del conocido Peter Punk, dirigido para amenizar la jornada para los más pequeños. Además, se recuperó el “Recuncho infantil”, una zona acotada para que los niños disfruten en compañía de sus padres o los monitores.



Así, cientos de personas se reunieron en Corvillón para relanzar y poner en valor la música tradicional gallega de la mano de una asociación que lleva años reivindicando la cultura autóctona y por la que han pasado incontables niños cambadeses y de la comarca.



Ya entrada la noche, Xironsa puso en marcha la maquinaria de su festival, en el que estuvo acompañada por Boudebou, Os Carecos y Os Melidaos, grupos con ya cierto nombre en la música tradicional para recuperar un festival que llegó a congregar en su día a miles de personas con propuestas sonadas como Heredeiros da Crus. Este año el festival cumplió su vigésimo cuarta edición, con un cartel más comedido, pero con el mismo objetivo que siempre: promocionar y “poñer en grande” la cultura y música gallega.