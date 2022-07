El Xironsa se reivindica como festival cultural y familiar para seguir potenciando el concepto

El Festival Xironsa echó el cierre ayer a tres días de intensa actividad en la parroquia de Crovillón. Tras una edición que el presidente de la Asociación Xironsa, Liso González calificó de “complicada de levar adiante p olo cambio de datas e o pouco tempo para facelo”, el balance es “moi positivo”.



González se mostró satisfecho “en canto á asistencia, a participación e a calidade das actividades” y “contento” por el resultado de las iniciativas que esperan consolidar en próximas ediciones, como la degustación de productos del mar, el Recuncho Cativo o el concurso de pintura.



Tras una jornada en la que el público pudo disfrutar de las actuaciones de Faíscas da Pontraga, Peter Punk, Circo Chosco, Onte e Hoxe y la “traca final” de Treixadura, González señala que esperan “seguir na mesma liña. Partindo do tradicional, abordamos un amplo abano doutros estilos de música en galego e fuximos do encasillamento”. Así, explica que “un fan do rock pode disfrutar do folk, e ao revés tamén”.









Más actividades en 2023





La Asociación Xironsa ya piensa en ampliar sus propuestas para las próximas ediciones para conseguir “ese festival redondo que todos queremos”. De esta manera, González explica que su intención es incluir representaciones teatrales y recuperar los espacios dedicados a la literatura.



En definitiva, el presidente de la entidad asegura que continuarán “traballando para potenciar o concepto de festival familiar, ao que poidan vir nenos e maiores e estar tranquilos”, participando en el amplio abanico de propuestas que incluye la cita.