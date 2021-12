Las Xornadas de Exaltación da Centola impulsaron a O Grove a rozar el lleno durante el puente

La asociación de empresarios Emgrobes, destaca los datos de ocupación durante las Xornadas de Exaltación da Centola que organizan en colaboración con la Consellería do Mar, el Concello de O Grove, la Cofradía de pescadores y la Cofradía do Centolo Larpeiro. La cita se llevó a cabo desde el 8 de noviembre, coincidiendo con el inicio de la campaña, y concluyó este domingo tras un puente de diciembre en el que los establecimientos participantes disfrutaron de una ocupación que rozó el 85 %.







La valoración de estas jornadas por parte de los hosteleros fue en general positiva, señalan desde Emgrobes, ya que además de los fines de semana de noviembre, durante todos los días del puente la mayoría de restaurantes y hoteles disfrutaron de un completo, no solamente para degustar el rey del marisco sino también para disfrutar de la gastronomía y todo lo que ofrece el municipio de O Grove. Todo ello, indican los empresarios, a pesar de que en los días más importantes del puente de la Constitución el tiempo no acompañó. Aún así, según afirmaban los propios visitantes, “querían disfrutar da gastronomía local, vir comer e cenar produto de calidade acompañados da fermosa paisaxe coa que conta a nosa vila. De feito víanse moitos dos visitantes paseando baixo os paraguas ou disfrutando dos diferentes manxares que ofrecían os nosos establecementos”, apunta la patronal.



Desde Emgrobes y el Concello se hizo una inversión importante en la promoción de estas jornadas de más de un mes de duración, además de actividades promocionales como la presentación del evento en Oviedo, o el showcooking en el Obradoiro de Hostalería de A Lanzada, así como otras acciones llevadas a cabo en la lonja, la subasta solidaria de la Cofradía de pescadores de San Martiño y la Cofradía do Centolo Larpeiro que lleva este producto por toda España.



Ahora, la asociación continúa con su actividad y está inmersa en la promoción y dinamización de la campaña de Navidad, en la que además de las compras en el comercio local, alguno de los establecimientos hosteleros esperan poder ofrecer menús especiales para estas celebraciones con todas las garantías y medidas de seguridad frente a el covid.