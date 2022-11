La Xunta aprueba la modificación urbanística para la reordenación de San Roque do Monte

La Xunta de Galicia ha dado aprobación definitiva a uno de los muchos cambios urbanísticos que el Concello de Vilanova tramita en los últimos años. Hace tan solo unos días se hizo público el visto bueno definitivo de la llamada modificación puntual número 22 de las normas subsidiarias que rigen el urbanismo en la localidad.





Se trata de un cambio que afecta al núcleo rural de San Roque do Monte, que ha conseguido la aprobación final, que dicta la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.





Reordenación del núcleo

Esta modificación llevaba algo más de tres años en tramitación. Según el expediente, el citado núcleo de San Roque do Monte formaba hasta ahora parte de un “continuo indiferenciado” de suelo de núcleo rural integrado por varios asentamientos.





Con esta modificación que entra en vigor, lo que se pretende es delimitar de forma individual el núcleo rural, estableciendo una ordenación más detallada. Se clasifica, así, como suelo de núcleo rural una superficie de unos 198.013 metros cuadrados, en la que se diferencia un área de tipología tradicional y otra común.





Esto supuso redactar dos ordenanzas urbanísticas diferentes, para cada tipo. Y también ampliar el hasta ahora existente suelo de núcleo rural con dos áreas situadas al noroeste y suroeste, clasificadas en su día como “área de tolerancia” o “suelo no urbanizable de protección común”. Finalmente, se realizan “pequenos axustes do perímetro no nordeste e sueste para axustarse ao parcelario”.





Ahora, la modificación puntual se inscribe a todos los efectos en el planeamiento municipal y en el registro de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico de Galicia.