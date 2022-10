La Xunta aprueba la salida de Vilanova del geodestino O Salnés y la Mancomunidade estudia la vía judicial

El Consello da Xunta aprobó ayer el nuevo mapa de geodestinos turísticos de Galicia que convalida la salida de Vilanova del de O Salnés para formar uno diferente con concellos de otra comarca, la del Ulla-Umia, bajo la marca Mar de Santiago. Una decisión polémica que materializa las distancias que viene marcando este concello con la Mancomunidade por cuestiones políticas. No obstante, la entidad no está dispuesta a admitirlo y, aunque ya le rechazaron unas alegaciones, recurrirá la decisión en vía administrativa y no descarta la judicial alegando que desmembra la comarca y supone un “incrumprimento flagrante” de las propias normas, que señalan que “se entiende por geodestinos turísticos las áreas o espacios geográficos limítrofes que comparten una homogeneidad territorial”.



Esta es la historia del desacuerdo del gobierno vilanovés con que el PSOE alcanzara la presidencia comarcal, que ha partido en dos el producto xacobeo de la Traslatio. Para quien la ostenta, Marta Giráldez, tanto este ayuntamiento como la Xunta, que ampara esta salida, están “xogando a dividir e así, todos perdemos”.



A la entidad supramunicipal le “disgusta enormemente” porque va en contra del espíritu de unión que mantienen desde hace casi 20 años los concellos de O Salnés bajo el paraguas de la Mancomunidade en la optimización de servicios y la promoción turística. Además, para la presidenta resulta “simbólico” que la decisión se tomara precisamente ayer, cuando presentaron los datos turísticos de septiembre, que son “excepcionales” y producto del trabajo realizado estos años en comunidad.



Las cifras, como las presentadas hace algunas semanas de junio a agosto, forman parte del proyecto de compra de “big data” de las antenas de telefonía a la empresa Orange y son las primeras fidedignas de su historia . Así se sabe que la comarca recibió en ese mes a 155.486 turistas, es decir, personas que pernoctaron, y se sabe por el movimiento de sus dispositivos móviles. Estas personas se suman a las 749.567 de pleno verano, haciendo un total de 905.053 en el cuatrimestre.



Avalan además el avance en la consecución de objetivos como la desestacionalización, como puso de manifiesto el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, con recursos como la Variante Espiritual o la Ruta Padre Sarmiento, que ya atrae a turistas de procedencias antes casi impensables, como sucedió con un grupo de 93 ciudadanos israelíes.









Reputado experto en turismo





Autoridades y miembros del sector privado asistieron a su presentación, en la que Giráldez reivindicó, una vez más, un “trato xusto” para O Salnés en servicios como un transporte comarcal y la ampliación de la potabilizadora de agua, entre otros, siendo el principal destino turístico gallego y uno de los más importantes del noroeste español que, con 48.606 plazas de alojamiento, supera en camas a las siete principales ciudades gallegas y a todo el País Vasco.



El reputado experto en turismo y presidente de Educatur, Domènec Biosca, estaba presente y avaló esta cuestión: “Si el cliente no puede aparcar, si no puede moverse porque no hay transporte... Cuando no hay comodidad, la gente se va porque viene a ser feliz”. De hecho, advirtió, que con el avance de las nuevas tecnologías, el cliente “está súper informado y opina de todo” y el “éxito está en que opinen bien”.



El consultor catalán, que sigue el trabajo comarcal desde hace una década, considera que ha dado un “gran salto” con estas mediciones, algo “pionero” en una entidad pública, como puso de manifiesto el director de Servicios Digitales de Orange, Francisco Huidobro. Y es que además de “ser algo inteligente” para “no conducir a ciegas, mirarnos al espejo y saber qué hago y qué hago mal”, supone otros beneficios. “Los inversores vienen por los datos objetivos no por las apreciaciones”, añadió Biosca.



A este respecto, el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte, destacó el dato del acumulado de visitas, que asciende a más de 11 millones. “¿Alguna industria tiene este movimiento? Esto hay que multiplicarlo por un número de euros, que no sabemos y esperamos tener esos datos estimativos en un futuro, pero con que se tomaran un menú del día de 15 euros ya nos podemos imaginar”, añadió.



La Mancomunidade seguirá midiendo los progresos de su “traballo incansable e constante” de promoción con la compra de datos de octubre y de otros momentos del año, pues “resulta fundamental para tomar decisiones”. Huidobro señaló que se trata de información “anónima y agregada”. l