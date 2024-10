La Xunta busca otra enfermera para el CPI pero, por ahora, “non hai candidatos”

La Xunta de Galicia busca relevo o sustituto para la enfermera de baja en el colegio Julia Becerra Malvar de Ribadumia pero, por ahora, no hay candidatos para el puesto. Así lo explicaban ayer desde la Consellería de Educación a preguntas de este medio.



La ausencia de esta profesional mantiene a los padres de una niña de tres años —aquejada de una grave condición cardiaca—, todas las mañanas en el exterior del recinto, para poder atender a su hija si se produce alguna urgencia médica vital.

Educación indica que activó el procedimiento para cubrir la baja desde el momento en que se produjo esta



Desde Educación confirman que, tal y como habían narrado los padres esta semana, la alumna en cuestión “tiña unha enfermeira asignada”, para su vigilancia de cerca, debido a las complicaciones de salud que sufre. Esta enfermera cursó baja, en principio de larga duración y desde Educación indican que “a Xunta activou”, “desde ese mesmo momento”, el procedimiento para poder cubrir dicha baja.



El problema que atraviesa esta familia salió también a relucir en el Pleno de esta semana, a raíz de un ruego del PSOE. El portavoz, Javier Mougán, solicitó al gobierno local “que se inste” a cubrir la vacante de la enfermera para poner fin a una situación “degradante para os pais”. Manifestó también el “apoio” de su grupo, a lo que se unió el resto de la Corporación. El alcalde, David Castro, anunció entonces que se dirigiría personalmente al jefe territorial de Educación y la concejala de Educación, Mar Rey, informó al resto de corporativos de los últimos datos que manejaban.



Al Sergas

Según la edil, tras contactar con el centro les comunicaron que “desde Inspección fixéronse todos os trámites e informes”, pero el “problema” figura en el “listado de persoas que están a facer esa función de enfermería” en las listas de Educación: ninguna encajaría con el perfil necesario para este caso. Así que, ante ello, “derivaron a que se contrate a alguén por parte do Sergas”, “están a espera do que o Sergas, dentro das súa lista de sustitucións”, “mande a unha persona”. Rey comprometió, igualmente, que “imos estar enriba do tema” para que la situación, “preocupante”, se resuelva cuanto antes.