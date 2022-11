La Xunta y el club náutico de A Toxa analizan cómo afecta a la ampliación del puerto una tasa de Costas

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, y el club náutico Illa da Toxa están buscando alternativas para sacar adelante la ampliación de las instalaciones portuarias que promueve la entidad privada y que se encuentra actualmente paralizada a consecuencia del nuevo canon que el Gobierno pretende cobrar a las concesiones portuarias que ocupan superficies adscritas.



La Xunta indica que estas instalaciones “que xa aboan a correspondente taxa a Portos polos servizos que reciben do ente público”. Para avanzar en el expediente la presidenta del organismo portuario, Susana Lenguas, mantuvo una reunión con la directiva del club en sus instalaciones de A Toxa.



Así, explican que las mejoras propuestas por la entidad incluyen el refuerzo del abrigo en la dársena a través de la dotación de un dique flotante que proteja la lámina de agua en la que se ampliarán las instalaciones de amarre dotándolas de nuevas plazas. La tramitación de este expediente “fixo saltar as primeiras alarmas sobre a pretensión de Costas de impoñer un canon sobre o solo adscrito. Neste caso concreto ata se poñen en dúbida os terreos transferidos por non constar o plano aínda que si están expresamente referenciados no expediente de transferencias”, asegura el gobierno autonómico.



De este modo, apuntan que esta interpretación de la normativa “suporía multiplicar as taxas ao club. A entidade aboaría por unha parte a taxa concesional a Portos de Galicia polos servizos que se lle prestarían e, a maiores, outra taxa ao Estado por un importe que multiplica o da autonómica”.